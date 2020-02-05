В России заговорили об ухудшении состояния здоровья Путина

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В России заговорили об ухудшении состояния здоровья президента Владимира Путина. Как сообщили в Telegram-канале «Кремлевский мамковед», который часто публикует инсайды из Кремля, результаты консилиума зарубежных и российских врачей оказались неутешительными, передает hvylya.net.

«Состояние здоровья Президента снова выходит на первый план. На днях консилиум видных российских и зарубежных врачей поставил Путину диагноз: результаты, мягко говоря, оставляют желать лучшего. Данную информацию одновременно подтверждают не связанные между собой источники из Совбеза и АП»,

— сказано в сообщении.

Также авторы отмечают, что именно из-за тяжелого недуга Путина в России началась спешка с внесением изменением в Конституцию РФ.

Что ж, будем надеяться всем миром…