Сьогодні Великобританія останній день в ЄС

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Сьогодні, 31 січня, Сполучене Королівство Великої Британії і Північної Ірландії останній день є членом ЄС. Країна остаточно виходить зі складу Європейського Союзу.

Про те, що відбувається у Великобританії зараз і на що очікують британці, NNS стало відомо з матеріалу Радіо Свобода.

«Що відбувається зараз, і що буде з країною після цієї дати?» – це надзвичайно нагальне питання нині жваво обговорюється у британському суспільстві. Існує низка напрямків, на яких зміни будуть насправді карколомного масштабу, тоді як у певних царинах британського життя вихід країни з ЄС відбудеться майже непомітно. Водночас, цей історичний крок, поза сумнівом, буде вагомою віхою британської, європейської і світової історії, яка обговорюватиметься і досліджуватиметься упродовж довгих років.

Урочистими і менш урочистими подіями, які пов’язуватимуться з виходом Британії з Європейського союзу у п’ятницю 31 січня 2020 року, стануть святкові заходи прихильників Brexit та деяких політичних партій Сполученого Королівства з приводу «розлучення» з ЄС. Тоді як більшість населення країни, так само як і населення решти 27 країн-членів ЄС, як на загал, не помітить на собі жодної різниці.

Втім, міністр фінансів Сполученого Королівства Саджид Джавід вже оприлюднив нову пам’ятну монету у 50 пенсів, яку викарбували на Королівському монетному дворі на відзначення виходу Британії з Європейського союзу. Ця монета входить в обіг саме 31 січня 2020 року. На реверсі монети вміщено гасло «Мир, добробут і дружба з усіма народами». На думку багатьох оглядачів, запуск у обіг цієї монети буде можливо найбільш помітним з того, що власне заторкне людей після офіційної дати виходу Сполученого Королівства з ЄС.

Проте для представників політичних кіл та учасників переговорів Британія – ЄС, наступний після цього день розпочне відлік часу для офіційного затвердження того, що принесе з собою Brexit. А саме, йтиметься про нові умови, на яких ґрунтуватиметься обопільна торгівля, функціонуватиме митниця, подорожуватимуть і працевлаштовуватимуться громадяни, а також про те підґрунтя, на якому і формуватимуться стосунки з Євросоюзом і рештою світу.

Перехідний період до кінця року

А до цього часу буде діяти 11-місяний перехідний період, у який має бути затверджено і обумовлено засадничі моменти виходу Британії з ЄС – нові торговельні угоди, особисті права громадян та імміграція. До 31 грудня 2020 року все це буде незмінним. Саме таким, у якому стані перебували всі ці питання ще за членства Великої Британії у Європейському союзі.

Власне, як вважає британський оглядач з питань зовнішньої політики Кен Чізоум, останній день 47-річного членства Сполученого Королівства у ЄС буде таким саме небагатим на події як і найперший день цього членства у далекому 1973 році.

Перехідний період, який триватиме до 31 грудня цього року стане більш вирішальним і дієвим у плані виокремлення Британії поза Євросоюзом

«Британія стала членом Європейської економічної спільноти, прокинувшись вранці 1 січня 1973 року. Так само як і британці прокинуться 1 лютого 2020 року вже за межами цього європейського альянсу. Перехідний період, який триватиме до 31 грудня цього року стане більш вирішальним і дієвим у плані виокремлення Британії поза Євросоюзом», – зазначив Кен Чізоум.

Головним підсумком 31 січня стане те, що членству Сполученого Королівства у Європейському союзі вже не буде вороття, і статтю 50 Лісабонського статуту вже не можна буде скасувати, а повернення назад до ЄС вимагатиме подання нової заявки на членство. Після цього стосунки між Британією та Євросоюзом визначатиме Угода про вихід з Євросоюзу, яку уклала попередній британський прем’єр-міністр Тереза Мей, і яку дещо змінив нинішній прем’єр Боріс Джонсон.

У плані взаємодії керівництва Британії з Брюсселем від 1 лютого Лондон вже не буде частиною системи ухвалення рішень ЄС. Британські урядовці, включно з прем’єром, не відвідуватимуть саміти Євросоюзу, якщо, звісно, їх туди особисто не запрошуватимуть. 73 британські депутати Європейського парламенту вже не перебуватимуть у залі засідань, а міністерство фінансів Сполученого Королівства муситиме залагоджувати так званий «рахунок за розлучення».

Ще однією ознакою доконаного «розлучення» з Євросоюзом буде припинення діяльності британського міністерства виходу з ЄС, яке буде замінено на «Відділ Європи» при кабінеті міністрів. Нову структуру британського уряду очолить Девід Фрост, який і опікуватиметься переговорами з питань торгівлі з Європейським союзом. На додаток саме Девід Фрост і укладатиме нову угоду про торгівлю з Україною та іншими партнерами за межами ЄС.

«31 січня – це час загоїти розбіжності, знов об’єднати наші громади і з нетерпінням чекати яскравого майбутнього»

Важливим чинником, який зміниться після 31 січня буде те, що британський паспорт вже не значитиме, що його власник або власниця є громадянами країни-члена ЄС. Хоча при цьому варто додати, що водійські права і надалі будуть чинними без жодних змін, і британці і зможуть і далі безперешкодно брати авто на прокат у країнах ЄС за своїми водійським правами.

Також процедура відвідин британськими громадянами країн-членів ЄС не зазнає жодних змін, принаймні на 11 місяців перехідного періоду. Картка ЕНІС, яка дозволяє отримувати медичну допомогу країнах Євросоюзу, у разі потреби, також буде чинною і далі для британських громадян. Зберігатиметься на цей період також і безкоштовний роумінг у країнах ЄС, так само як і право британських подорожніх використовувати так звані «сині коридори» для громадян країн-членів ЄС на паспортному контролі у портах та аеропортах Європейського союзу.

Як на загал, процес відвідування країн Євросоюзу для британців, так само як ведення бізнесових стосунків з цими країнами не зазнає жодних змін до 31 грудня 2020 року.

Новий паспорт з нового року

Починаючи з 1 лютого Паспортна служба Її Величності вже розпочне видавати британські паспорти без напису «Європейський союз» на обкладинці. Змін зазнає також колір обкладинки. Назамін усталеного в ЄС бордового кольору, обкладинка британського паспорту поверне світ традиційний темно-синій колір.

Надзвичайно дражливим питанням у зв’язку з виходом з ЄС постають права 3 мільйонів громадян країн Євросоюзу, які мешкають у Сполученому Королівстві, так само як і права мільйона британських громадян, які проживають у країнах-членах ЄС. У цьому напрямку активно ведеться робота з вироблення нової угоди, яка мала б стати на захист цих прав, замінивши попередню гарантію прав, яку надавало членство у Європейському союзі. Впродовж перехідного періоду до 31 грудня громадянам Сполученого Королівства буде дозволено вільно проживати у країнах ЄС і отримувати медичну допомогу і пенсії.

Асоційоване членство у майбутньому?

У зв’язку з цим у Британії започаткувала діяльність кампанія Stay European (Залишаємось європейцями). Метою цієї громадської кампанії є домагатися особливого асоційованого громадянства ЄС для британців, які бажали б і після Brexit надалі користуватися правами громадян країн-членів Європейського союзу.

«Після дня, коли відбудеться Brexit, всі громадяни Сполученого Королівства втратять європейське громадянство. Кампанія Stay European (Залишаємось європейцями) виступає за спеціальне асоційоване громадянство ЄС, яке допоможе громадянам Британії заплатити за право залишити собі деякі права громадян ЄС».

Важливо також згадати, що буквально вже після виходу Сполученого Королівства з Євросоюзу розпочнеться ретельний процес планування і інфраструктурного облаштування майбутнього кордону Північної Ірландії з Ірландською республікою, який стане зовнішнім кордоном Європейського союзу.

Британський прем’єр-міністр Боріс Джонсон неодноразово наголошував, що бажав би якомога швидше досягти угоди з Європейським союзом з усіх важливих питань пов’язаних з «розлученням» Лондона і Брюсселя. Водночас, з багатьох напрямків керівництва ЄС у відповідь на це лунали застереження, що часові рамки, про які говорив керівник британського уряду, постають дещо нереалістичними.

Важливо зазначити, що згідно з думкою фахівців монетарної царини, вартість британської національної валюти – фунта стерлінґів залишатиметься без змін і після виходу країни з Європейського союзу.

Таким чином, самостійне плавання Сполученого Королівства розпочинається на загал доволі спокійно, втім, у абсолютно непередбачуваних бурхливих водах за умов мінливого політичного клімату.