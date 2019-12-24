Путин не должен был родиться. Бразильцы выпустили рекламу презервативов

24 груд. 2019
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Бразильская студия Platinum Studio создала рекламу презервативов со слоганом "Некоторые люди не должны были родиться никогда". В главной роли — персонаж похожий на президента РФ Владимира Путина.

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Художники Platinum не первый раз создают рекламу презервативов с использованием этого слогана и политика — ранее запертыми в резиновое изделие оказывались персонажи похожие на Дональда Трампа и Ким Чен Ына.

Фото новой работы компания Platinum Studio выложила на свой сайт и в Instagram, сопроводив комментарием: «Наслаждайтесь».

Автор: Администратор

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