Палата представників Конгресу проголосувала за імпічмент Трампу через Україну

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Палата представників Конгресу США проголосувала за імпічмент президенту Дональду Трампу. Голосування відбулося у ніч на 19 грудня за київським часом. Про це NikopolNews дізнався з повідомлення інформагентства УНІАН, яке посилається на Associated Press і Reuters.

Згідно інформації, отриманої NikopolNews , за імпічмент за статтею «перевищення повноважень» через прохання до української влади розслідувати діяльність родини Джо Байдена проголосували 230 конгресменів, проти виступили 197. Три людини (один демократ і два республіканці) не взяли участі в голосуванні.

Ніхто з республіканців не підтримав імпічмент Трампа за пунктом «перевищення повноважень», двоє представників Демократичної партії проголосували проти відсторонення президента від посади, один вирішив утриматися. Також Трампа визнали винним за статтею про перешкоджання роботі Конгресу через відмову співпрацювати з розслідуванням і заборонивши це робити своїй адміністрації (за - 229 голосів, проти - 198). Цього разу проти імпічменту проголосували троє демократів.

«Це напад на Америку і напад на Республіканську партію», - написав Трамп в Twitter невдовзі після початку слухань у Палаті представників.

Після оголошення імпічменту Палатою представників США Дональд Трамп продовжить управління державою. Рішення Палати представників тепер має затвердити Сенат, де більшість у представників Республіканської партії. Очікується, що слухання в Сенаті почнуться в січні. Для прийняття рішення потрібно дві третини голосів сенаторів (не менше 67). Якщо в Сенаті не набереться необхідної кількості голосів, Дональд Трамп збереже свій пост. А в разі підтримки Сенатом імпічменту Трампа, главою держави стане нинішній віце-президент Майк Пенс.

Трамп став третім президентом в історії Америки, що зазнав імпічменту. Раніше Палата представників виносила звинувачення Ендрю Джексону в 1868 році і Біллу Клінтону в 1998 році. Проте сенат проголосував за виправдання обох і проти їх відсторонення від посади. У 1974 році Річард Ніксон пішов у відставку, не чекаючи оголошення імпічменту.