В США родился ребенок, зачатый 18 лет назад

В США 29-летняя Тина Гибсон родила девочку, которую зачали путем искусственного оплодотворения и заморозили еще в 1992 году, сообщает NNS со ссылкой на Корреспондент.

Отмечается, что замороженный донорский эмбрион, хранившийся с 1992 года, пересадили матери в феврале. Беременность прошла благополучно, и в конце октября на свет появилась девочка, которую назвали Молли Эверетт.

По словам специалистов, это первый ребенок в мире, замороженный эмбрион которого провел так много времени в хранилище.

Прошлый рекорд принадлежит старшей дочери Гибсон − трехлетней Эмме Рен, родившейся в 2017 году из зародыша, который был заморожен в течение 24 лет.

Отметим, что Молли и Эмма являются генетическими сестрами - их эмбрионы поместили в хранилище в одно время.