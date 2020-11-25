Почему если немного выпить, сразу тянет выпить еще

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Выпил в баре, выпил в другом баре, купил домой добавки... Почему пьяному человек так сложно остановиться? Самый простой ответ: алкоголь высвобождает такие ингибиторы, как дофамин и серотонин.

Даже небольшое количество алкоголя может высвободить дофамин в «центре вознаграждения» головного мозга, сообщает NNS со ссылкой на popmech.

Ряд нейротрансмиттеров в разных частях мозга объединяются и делают потребление алкоголя приятным. Человек начинает думать, что он отлично проводит время. Эйфория, создаваемая этими нейротрансмиттерами, усиливает привычку пить, а также мысль о том, что «чем больше – тем лучше».

Еще одна причина, по которой пьяному хочется больше спиртных напитков – специфические механизмы, называемые агонизмами рецептором ГАМК.

Алкоголь усиливает действие гамма-аминомасляной кислоты (обычно известной как ГАМК, главный тормозящий нейромедиатор в головном мозге) и подавляет действие глутамата (главного возбуждающего нейромедиатора) в человеческом мозге. Следовательно, когнитивные и моторные навыки страдают из-за употребления алкоголя. Поэтому неудивительно, что пьяному человеку трудно сконцентрироваться.

Алкоголь заставляет основной ход мыслей работать как обычно, но снижает вероятность того, что мозг будет порождать связанные мысли и строить логические цепочки. Когда трезвый человек ведет автомобиль, его мозг выполняет множество действий одновременно. Он проверяет спидометр, учитывает знаки и светофоры, следит за движение транспорта.

Рецепторы ГАМК стимулируются алкоголем у пьяного человека, поэтому его мозг не может «переключаться» так плавно, как обычно. Во время вождения пьяный человек может обращать внимание на спидометр, но совершенно забыть о движении транспорта и светофорах.