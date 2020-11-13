Часто бегаете “по-маленькому”? О чем пытается предупредить тело

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Учащенное мочеиспускание может происходить из-за нервозности или слишком большого количества выпитой воды. Но иногда причиной оказываются более серьезные проблемы со здоровьем, сообщает NNS со ссылкой на fithacker.

Итак, сколько раз в день нужно писать?

«Нормальной» считается частота до восьми раз в течение дня (во время бодрствования), и до одного раза ночью.

Если вы писаете реже четырех раз в день, возможно, вы пьете недостаточно жидкости. Это особенно верно, если ваша моча ярко- или темно-желтого цвета, что указывает на обезвоживание.

Если вы ходите в туалет четыре-восемь раз в день, и ваша моча светло-желтая или прозрачная, это хороший показатель того, что ваш организм достаточно увлажнен мочевой пузырь функционирует должным образом.

Но если вы писаете гораздо чаще, это может указывать на то, что с вашей мочеполовой системой что-то не так.

4 причины частого мочеиспускания

Вы пьете слишком много кофеина

Кофеин, содержащийся в кофе, чае и некоторых безалкогольных напитках, является мочегонным средством, что означает, что он может вызвать у вас более частые мочеиспускания. Считается, что он стимулирует гладкие мышцы мочевого пузыря, а также может раздражать его ткани, что может вызвать непроизвольное сокращение. Попробуйте пить меньше 3 чашек кофеиносодержащих напитков в день и оцените результат — наверняка ваши походы в туалет станут более редкими.

У вас инфекция мочевыводящих путей

Эти болезненные инфекции возникают при попадании бактерий в мочевой пузырь. Обычно такие проблемы сопровождаются жжением. Хотя вы можете считать, что подхватить ИМП можно только во время секса, на самом деле это заболевание часто встречается у женщин в постменопаузе, потому что недостаток эстрогена во влагалище изменяет его флору и делает дам более восприимчивыми к инфекциям. В любом случае, обратитесь к доктору и он назначит вам подходящее лечение.

Слабые мышцы тазового дна

Мышцы тазового дна поддерживают многие органы мочевыделительной системы, включая мочевой пузырь. Но если эти мышцы ослабевают — что происходит при естественных родах, а также со временем из-за старения тела — ваши органы могут немного сдвинуться с места, что приведет к более частому мочеиспусканию.

Лучший способ укрепить мышцы тазового дна — это, как вы уже догадались, упражнения Кегеля. Сожмите мышцы тазового дна — как будто пытаетесь остановить поток мочи — на три секунды. Расслабьтесь на счет до трех, затем повторите несколько раз. Старайтесь делать это три-четыре раза в день.

Гиперактивный мочевой пузырь

Около 15 процентов женщин страдают от гиперактивного мочевого пузыря. Хотя это может произойти в любом возрасте, чаще всего проблема возникает во время менопаузы, так как ткань мочевого пузыря с большей вероятностью будет постоянно раздражаться из-за нехватки эстрогена.

Если вы чувствуете неконтролируемые позывы, которые могут быть вызваны такими явлениями, как возвращение домой, выход на холод, звук льющейся воды и т.п., вероятно, причиной является именно гиперактивный мочевой пузырь .

Одним из первых методов лечения является тренировка мочевого пузыря, что означает посещение туалета по расписанию. Вы начнете с того, что писаете через определенные промежутки времени в течение дня. Если вам срочно нужно помочиться раньше запланированного времени, вы пытаетесь подавить это желание, выполняя упражнения Кегеля. По мере того, как ваш контроль над мочеиспусканием станет лучше, увеличивайте время между посещениями туалета, пока вы не сможете безопасно обходиться тремя-четырьмя часами без мочеиспускания.

Если вам сложно это делать, то есть лекарства, которые помогут уменьшить позывы. Но у этих препаратов есть побочные эффекты, такие как сухость во рту и запор. Другой вариант — стимулятор крестцового нерва (СНС) — устройство размером с кардиостимулятор, которое хирургическим путем имплантируется в вашу ягодицу и соединяется с нервом в нижней части спины. Оно посылает в нерв электрические импульсы, которые помогают справиться с чувством позыва.

Когда обратиться к врачу

Если вы пробовали сократить потребление жидкости и кофеина, но по-прежнему замечаете, что много писаете, обратитесь к врачу, чтобы выяснить причину. Особенно не медлите с визитом к специалисту, если мочеиспускание сопровождается болью, кровью, лихорадкой, тошнотой или выделениями из влагалища.