Как остановить изжогу: замечательные способы

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Изжога возникает, когда желудочная кислота возвращается в пищевод. Это болезненное ощущение жжения в груди или горле. Если вы очень часто страдаете от этого дискомфорта, важно посетить врача, сообщает NNS со ссылкой на grodno24.

Некоторые из причин, вызывающих изжогу, — это беременность, некоторые продукты, алкогольные напитки, ожирение, старение, длительное пребывание пищи в желудке и определенные лекарства.

Ответ на изжогу и расстройство желудка — это восстановление баланса и естественного функционирования. Ешьте много овощей и других высококачественных необработанных органических продуктов.

6 удивительных способа остановить изжогу естественным образом

Овощной сок: овощные соки, такие как сырой картофель, сельдерей и капуста, очень щелочные по своей природе и полезны для коррекции кислотного желудка. Сок папайи содержит пищеварительный фермент папаин, который оказывает успокаивающее действие на желудок и помогает расщеплению белков.

Яблоки: долька яблока может успокоить производство кислоты и уменьшить ощущение жжения. Яблоки нейтрализуют кислоту в желудке примерно через 5 минут. Сельдерей и капуста также минимизируют желудочную кислоту.

Бананы: Бананы действуют как естественный антацид в организме. Вы можете есть свежие или сушеные бананы.

Виноград: Потребляйте от 10 до 20 виноградин каждый раз, когда вы испытываете проблемы с пищеварением. Виноград очень хорош для облегчения расстройства желудка.

Базилик: Листья базилика помогают облегчить изжогу, а также бороться с тошнотой и газами. Жевание от 2 до 3 листьев базилика минимизирует желудочную кислоту.

Ромашка: Ромашковый чай используется для нейтрализации желудочной кислоты. Он также используется людьми как средство от стресса.