Чем обработать очки, чтобы они не запотевали при ношении маски

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В период пандемии коронавируса многие столкнулись с такой проблемой, как запотевание очков из-за ношения маски. Но эту неприятность можно устранить, воспользовавшись некоторыми лайфхаками.

Обработка очков

Чтобы защитить стёкла очков от запотевания, можно обработать их. Причём есть несколько способов обработки.

Первый наверняка известен многим советским школьникам, посещавшим уроки гражданской обороны и учившимся надевать противогазы. Специальные карандаши, входившие в комплект каждого защитного средства, заменялись обычным хозяйственным мылом. Достаточно взять кусочек, нарисовать на обратной стороне линз сеточку, а потом растереть её бумажной салфеткой или тканью.

Второй способ – нанесение мыльного раствора, который можно приготовить из твёрдого или жидкого мыла, а также из средства для мытья посуды. Губкой нанесите раствор и дайте ему полностью высохнуть, а потом протрите стёкла мягкой тряпочкой из микрофибры.

Третий способ – обработка специализированными средствами от запотевания очков, которые можно найти в магазинах оптики. Также существуют растворы для дайверов, и они вполне подойдут для оптических линз.

Есть и другие способы обработки – нанесение пены для бритья или зубной пасты. Состав наносится и распределяется, а излишки удаляются мягкой тканью. Но зубная паста с абразивными частицами может поцарапать очки.

Советы по ношению маски и очков

Если носить очки и маску особым образом, то проблема запотевания будет решена. Прежде всего, нужно обеспечить максимально плотное прилегание верхнего края маски к носу. Этого можно добиться с помощью гибкой проволоки, которой оснащено защитное средство. А если дополнительно немного переместить очки, чтобы они были чуть дальше от глаз и располагались на маске, то выдыхаемый воздух не будет попадать сразу на стёкла.

Совет! Для плотного прилегания маски можно зафиксировать её сверху двусторонним скотчем.

Поделились лайфхаком японцы: они подгибают верхний край внутрь, формируя своеобразный карман, в который попадает выдыхаемый воздух. То есть до очков поток углекислого газа в таком случае доходить не должен. В этих же целях можно использовать свёрнутую бумажную салфетку или ткань: проложите полоску под верхним краем маски, и воздух не будет достигать линз.