Что будет с телом, если отказаться от ношения нижнего белья

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Наверняка ты подумала, что мы такие все в редакции против гигиены и фу-фу-фу какие непорядочные. Однако с каждым годом от белья отказываются все больше людей: звезды предпочитают надевать платья под голое тело, а врачи трубят о вреде бюстгальтера.

Как всегда, истина где-то посередине, и тебе самой решать, отказываться ли нижнего белья в повседневной жизни. Мы лишь расскажем о пользе и вреде такого решения.

Меньше раздражения кожи

Часто мы подбираем нижнее белье не по размеру, оно трет и раздражает нежную кожу. Еще сильней трут изделия не из натуральных тканей, вроде хлопка, а из искусственных — синтетики или эластана. Мы уже не говорим о том, как сильно натирают лямки от бюстгальтера! Нет белья — нет проблем.

Больше раздражения кожи (да-да)

Парадокс, но предыдущий и данный пункт не исключают друг друга. Конечно, ткань нижнего белья может неприятно натирать, но если носить грубый деним, лен, кожу или шерсть на голое тело, раздражения будет еще больше, чем от синтетики.

Решение: можешь отказаться от нижнего белья под юбками или платьями, а вот под брюки или верх из грубой ткани лучше что-нибудь надеть, дабы не было мозолей.

Легче спать

Объяснять, почему стоит снимать лифчик перед сном, не стоит — в нем просто неудобно спать. Поговорим лучше о трусиках: гинекологи советуют спать без них по нескольким причинам. Во-первых, любая ткань накапливает влагу, а теплая среда идеальна для развития бактерий. Если тебе ранее диагностировали молочницу или бактериальный вагиноз, то лучше спать без белья. Но не обязательно нагишом: можешь надеть сверху пижаму или ночнушку.

Во-вторых, резинка на трусах может пережимать низ живота, что может привести к проблемам с мочеиспусканием или пищеварением.

Повышается восприимчивость к бактериям

Хорошая новость: ты не заразишься венерическими заболеваниями через, предположим, сиденье автобуса или стульчак унитаза. Для заражения необходимо, чтобы свежая биологическая жидкость больного попала в кровь или на слизистую — согласись, это надо постараться. Однако и то, и другое место — рассадник микробов и бактерий, а влагалище — открытая среда, которое может просто воспалиться от чужеродных объектов..

Улучшается кровообращение

И еще раз про тесное белье! Возможно, ты даже не подозреваешь, что оно тебе мало. Если после дня в трусиках на бедрах и животе остаются красные или бежевые вмятины, возможно, тебе стоит поискать размер побольше. Но если ты откажешься от белья в целом, твои сосуды наконец-то отдохнут.

В бюстгальтере неправильно подобранного размера становится тяжелей дышать, болит спина, а на спине остаются полосы. Оно тебе надо?

Микротравмы

На одежде есть молнии, пуговицы и застежки, которые могут защемить или больно прижать нежную кожу. Нижнее белье создает дополнительный слой, который защищает тебя от подобных ситуаций.