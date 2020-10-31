Ушел из жизни легендарный "Джеймс Бонд"

Завантажте мобільний додаток сайту

Не стало легендарного британского актера Шона Коннери. Как сообщает BBC, он скончался на 91-м году жизни. Шон Коннери был известен, прежде всего, по главной роли в фильме о Джеймсе Бонде.

Он стал первым актером, который воплотил в жизнь образ агента 007. Он сыграл в семи фильмах бондианы. Всего за свою жизнь он снялся в более чем 70-ти фильмах. С 2003 года актер больше не снимался в кино и проживал с женой на Багамских островах. Его талантом восхищались миллионы.

На данный момент неизвестна причина смерти актера, но в 2009 году он признавался, что у него имеются проблемы с сердцем.

Как известно, Коннери является лауреатом премии «Оскар» за воплощение на экране образа Джима Мэлоуна в гангстерской драме «Неприкасаемые».

Кстати, в свое время Коннери отказался от роли Гэндальфа в легендарной трилогии «Властелин колец».

Хоть Шон Коннери и считается британским актером, сам он шотландец. Более того, актер был активным членом Шотландской национальной партии и выступал за независимость Шотландии от Англии. В 2014 году он даже публично признался, что вернется на родину только тогда, когда она обретет независимость.