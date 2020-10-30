Какую температуру в комнате медики считают идеальной для сна

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Оптимальный показатель, по мнению врачей, находится в интервале между 16 и 19 °C. Это связано с температурой человеческого тела. В течение суток она меняется в соответствии с циркадными ритмами.

Если режим у вас не нарушен, то вечером, когда вы уже чувствуете сонливость и готовитесь ко сну, температура тела начинает понемногу снижаться за счёт расширения сосудов. И будет продолжать падать всю ночь, достигнув нижней точки примерно в 5 утра.

Исследования показывают, что слишком холодный или горячий воздух в помещении препятствует естественным физиологическим процессам: тело не отдаёт тепло, температура не опускается. И в результате страдает качество сна: он становится беспокойным, поверхностным, укорачивается глубокая фаза.