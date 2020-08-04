Чип вам в голову — Илон Маск рассказал, что будут делать его чипы в мозге человека

Завантажте мобільний додаток сайту

Основатель компании SpaceX Илон Маск поделился новостями о мозговых чипах, которые разрабатывает его компания. Маск рассказал, что чипы позволят людям слышать звуки, которые ранее были за пределами «обычных частот», пишет NNS со ссылкой на weekend.

Предприниматель хочет добиться прямой связи мозга и компьютера, что поможет облегчить жизнь людям с поврежденным спинным мозгом. В теории новые технологии помогут не только наладить коммуникацию парализованного человека с миром, но и помогут ему восстановить движение.

О загадочном проекте Илона Маска Neuralink известно пока немногое. Главной его целью миллиардер называет создание и вживление чипов в мозг человека в рамках борьбы с неврологическими заболеваниями. Впоследствии, если все пройдет удачно, импланты от Neuralink могут быть использованы и в других целях, обеспечив человеку «симбиоз с искусственным интеллектом».

Сообщается, что мероприятие по планам Neuralink пройдет 28 августа, но Маск решил подогреть интерес к нему уже сейчас. Отвечая на вопрос известного ученого Остина Говарда, миллиардер подтвердил, что чип в мозге позволит в том числе «слушать музыку напрямую», минуя уши.

Кроме того, Маск заявил о том, что имплант поможет контролировать уровень гормонов, а также использовать их во благо организма. В начале июля бизнесмен также рассказал о том, что Neuralink сможет успешно лечить депрессию, а также разные виды зависимости путем «перетренировки» отдельных участков мозга.

Впервые о проекте Neuralink стало известно в 2017 году. Тогда сообщалось, что компания займется разработкой устройств, которые будут имплантироваться в человеческий мозг и позволят людям использовать все возможности программного обеспечения в современном мире.

В рамках подкаста Джо Рогана, который Илон Маск посетил в мае этого года, он заявил о том, что с помощью решений Neuralink можно будет не только успешно лечить болезнь Паркинсона или Альцгеймера, но и «сохранить и усилить» функции мозга у здоровых людей.

«Нам предстоит еще много работы. Когда я говорю, что у нас, вероятно, есть шанс имплантировать чип в человека в течение года, это именно то, что я имею в виду — я думаю, у нас есть шанс помочь людям, сделав их здоровыми и восстановив некоторые функции, которые они потеряли»,

— пояснил Маск.

По его словам, чип потенциально может быть использован для восстановления зрения, слуха и движения конечностей, а также в борьбе с болезнями, которые поражают мозг.

«В принципе, он может исправить все проблемы с мозгом»,

— заявил бизнесмен.

Ранее сообщалось, что специальный чип, чей размер не будет превышать 4 мм, будет стимулировать нейроны внутри головного мозга с помощью тонких и гибких нитей с десятками электродов.

По словам Илона Маска, сама процедура будет выполняться при помощи робота и будет безопасной и безболезненной, как, например, коррекция зрения лазером.

Впрочем, многие ученые отнеслись к этому заявлению скептически.

«Когда доктор вскрывает череп пациента, чтобы интегрировать в него нейрокомпьютерный интерфейс, появляется сразу несколько угроз — повреждение мозга, воспаление и рубцевание. Нужно задать себе вопрос, в чем преимущество такого метода относительно других интерфейсов, например, тачскринов или голосовых помощников типа Alexa»,

— заявил терапевт и основатель компании Neurofeedback Neuroboost Филипп Хейлер.

Помимо медицинского аспекта и возможных рисков, связанных с повреждением мозга, пользователей социальных сетей интересуют и другие угрозы подобного вмешательства.

Рекламні блоки на нашому сайті дозволяють нам бути незалежним ЗМІ, а вам – отримувати оперативну і не проплачену ніким інформацію. Переглядаючи рекламу, ви робите свій внесок у розвиток незалежної журналістики України