Эти продукты подделывают чаще всего: как это распознать

Завантажте мобільний додаток сайту

В погоне за прибылью нечистые на руку предприниматели часто подделывают продукты, а то и вовсе лепят конфетку из сами знаете чего! Наверняка вы слышали про сырный продукт вместо сыра, сметанный соус вместо сметаны и даже апельсиновый сок с ароматом апельсина.

Об этом пишет NNS ссылаясь на издание interesno.

Где следует искать подвох и как его определить?

Мед

Натуральность меда можно проверить несколькими способами:

Поддельный мед имеет привкус жженого сахара.

Его рекомендуют хранить в холодильнике (натуральному меду он не нужен).

Если дома есть химический карандаш, опустите его грифель в мед. Если продукт окрасится синим, это говорит о том, что его разбавили сахарным сиропом или водой.

Фальсифицируют пчелиное лакомство, как правило, смешивая мед, крахмал и соевую муку или разбавляя нектаром, что тоже неправильно.

Сметана

Сметанный продукт отличается от сметаны тем, что животные жиры в нем заменяют растительными, а молочный белок - соевым. Если вы опустите ложку натуральной сметаны в кипяток, она полностью растворится. Фальсификат просто опустится на дно.

Молоко

Чтобы увеличить прибыль при тех же затратах, недобросовестные производители разбавляют молоко пальмовым маслом, меламином, добавляют соду или крахмал. Единственный способ избежать подделки — покупать продукт известных марок с хорошей репутацией.

Крабовые палочки

То, что там нет крабов, понятно и слону. Но туда примешивают соевый белок, крахмал и щедро сдабривают продукт усилителями вкуса. Внимательно смотрите, чтобы на упаковке было в составе слово “сурими”. Это белый рыбный фарш, из которого и должны состоять палочки.

Красная икра

На подделке красной икры люди наживают состояния. Ее могут красить или делать из водорослей. Натуральная икра при сжимании лопается и имеет горьковатый привкус, а подделка просто разжевывается. В натуральной икре икринки должны быть целыми, жидкости должно быть совсем не много.

Копченая рыба

То, что должно коптиться естественным способом, давно достигается применением специальной жидкости — “жидкого дыма”, который по всему миру признан сильнейшим канцерогеном. Отличить натуральное копчение не трудно — мясо копченой естественным способом рыбы имеет желтоватый оттенок, а в районе желудка собирается жир такого же цвета.

Оливковое масло

Удивительно, но факт! Доходы итальянской мафии от фальсифицированного оливкового масла сравнимы с доходами от наркотрафика. Нерадивые производители либо его разбавляют, либо полностью заменяют смесью более дешевых масел. Настоящий продукт можно распознать, по:

Высокой цене.

Небольшому эксперименту: Сверните из ваты фитиль, смочите в масле и подожгите. Если пламя резвое, чистое и без копоти, значит, в бутылке действительно оливковое масло. Подделка будет коптеть и трещать.

Рекламні блоки на нашому сайті дозволяють нам бути незалежним ЗМІ, а вам – отримувати оперативну і не проплачену ніким інформацію. Переглядаючи рекламу, ви робите свій внесок у розвиток незалежної журналістики України