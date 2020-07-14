Кому грозит старческое слабоумие: что говорил академик Бехтерев

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Старческая деменция мозга более всего грозит тем, кто в процессе жизни не меняет своих установок. Чрезмерная принципиальность, упрямство, консерватизм скорее приведут к слабоумию, чем гибкость, способность подстраиваться под ситуацию, эмоциональность и любознательность. Знаменитые строки: «Главное, ребята, сердцем не стареть!» — как раз об этом.

Об этом пишет NNS ссылаясь на interesno.

Точно отследить, когда наступает слабоумие, крайне сложно. Ведь это не сумасшествие, не отклонение в психике и не болезнь. Слабоумие не приходит внезапно, а прогрессирует годами.

Существуют косвенные предпосылки, указывающие, что нужно срочно заняться своим мозгом.

Болезненное восприятие критики, чрезмерная обидчивость.

Нежелание учиться чему-то новому. Например, человек скорее согласится на ремонт старого телефона, чем станет разбираться с новой техникой.

Трудности с концентрацией внимания: стало сложно воспринимать серьезную литературу, а прочитанное легко забывается.

Если чтиво — то легкое, если кино — то развлекательное… Зачем напрягаться?

Чрезмерный эгоцентризм: человек твердо уверен, что окружающие должны подстраиваться под него и никак иначе.

Частые приступы ностальгии по былым временам.

Эти, казалось бы, крупицы со временем могут дать благодатную почву для развития слабоумия в старости. Поэтому всегда надо находить время (и хотеть!) учиться чему-то новому, не переставать удивляться и смотреть на мир глазами любознательного ученика, желающего разобраться в природе вещей.

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