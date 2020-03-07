Какие деревья не рекомендуется сажать возле дома

Завантажте мобільний додаток сайту

Что такое загородный дом или дача без деревьев и кустарников? Чуть ли не пустыня. Мы все стремимся озеленить свои участки, разбить хоть небольшой сад, украсить декоративными кустами. И тень, и уют, и красота…

Но вот поди ж ты, и тут не без ложки дегтя:

— А что вы ель у дома посадили? Беду хотите накликать?

И как ушат холодной воды на голову — а вдруг и правда несчастье случится? Что теперь делать?

Народная молва нередко приписывает добрые и недобрые свойства числам, камням, животным и растениям. Вот и некоторые деревья она не обошла своим пристальным вниманием и недоброжелательностью, отказав им в праве поселиться рядом с жильем человека.

Считается, например, плохой приметой посадить рядом с жильем дуб, потому как он, мол, может сжить со света главу семейства. И хоть само дерево имеет мощную энергетику, делится дуб ею только со здоровыми людьми, а вот у тех, кто слаб здоровьем, он еще и вытягивает жизненные силы.

Не обошло суеверие стороной и красавицу-березу. Говорят, если вы посадите ее на улице, за калиткой, береза станет защитницей дома от нечистой силы, а вот стоит поселить ее внутри двора, как у женщин, живущих в доме, начнутся проблемы с деторождением — вплоть до бесплодия. Не рекомендуют народные приметы сажать у дома ель и сосну. Их считают виновницами жизненных неудач и неурожая, а ели приписывают даже изгнание из дома мужчин.

Осину обвиняют в том, что она отнимает энергию у жителей дома и вгоняет их в депрессию, тую — в том, что из-за нее в доме будут рождаться только девочки, да и те не смогут выйти замуж и останутся одинокими, а плакучую иву — в том, что приносит хозяевам горе и слезы. Но больше всех досталось вербе. Народная молва приписывает ей просто фатальную роль — мол, человек, посадивший ее, в течение года покинет этот мир...

За каждым поверьем всегда стоит какая-то легенда и тянутся «страшные истории». Но по большому счету, немного подумав, можно найти простые природные причины. Под елью и сосной никто и не ждет урожая, тут никакие приметы не нужны. Развитая корневая система крупных деревьев способна разрушить фундамент жилища — тут не только хозяина падающий дом «изгонит», а и всю семью. А у тополя, помимо мощных корней, еще и ствол «полый» да хрупкий, поломает ветром — мало не покажется.