На Кубі провалився в ущелину автобус з 45 вчителями: багато загиблих

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На Кубі у ніч на суботу 30 січня провалився в ущелину автобус із 45 кубинськими вчителями, який їхав по шосе приблизно за 30 миль на схід від Гавани. Про це повідомляє "Reuters", передає NNS , посилаючись на СтопКор.

За даними уряду, внслідок інциденту загинули щонайменше 10 осіб. 24 пасажирів дістали поранення, причому деякі з них - серйозні. Державне телебачення показало кадри з місця події: з ущелини виднілися уламки транспортного засобу.

Найтяжче поранені отримали медичну допомогу у провінції Маябеке, де сталася аварія, а також у столиці Куби.

Вчителі поверталися до Східної Куби з Гавани, де вони працювали разом із сотнями інших через брак місцевих інструкторів.

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