Російський лижник ударив і збив з ніг суперника на Кубку світу, збірну дискваліфікували

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Російську збірну з лижних перегонів дискваліфікували через те, що її лідер Олександр Большунов на фінішній прямій замахнувся лижною палкою на суперника, а потім і збив його.

Самого російського лижника, який залишається лідером у загальному заліку перегонів, також дискваліфікували. Про це пише BBC News Україна, передає NNS.

Все сталося на естафеті Кубку світу, що проходив у фінському Лахті.

Олександр Большунов йшов третім й спробував на фінішній прямій обігнати фінського лижника Йоні Мякі.

Фін почав маневрувати й притиснувся до узбіччя лижної траси, чим перегородив дорогу росіянину.

Той у підсумку не витримав і кілька разів спробував ударити Йоні Мяку.

А коли той все ж фінішував другим, то росіянин, який прийшов третім, після фінішу врізався у фіна та збив його з ніг. На агресію російського лижника той ніяк не відповів.

За 15 хвилин Олександра Большунова дискваліфікували за неспортивну поведінку, а згодом дискваліфікували і російську збірну. Третє місце у підсумку посіла друга збірна Росії (країна виставляла на ці змагання дві свої команди).

Особиста дискваліфікація лідера російських лижників Большунова поширилася лише на цю естафету, у наступних змаганнях він зможе брати участь.

А фінське медіа MTV повідомило, що на нього подали заяву у поліцію за "напад" - заявниками виступили двоє фінських громадян. Поліція тепер перевіряє ситуацію.

Товариші по команді підтримали Олександра Большунова.

Їх обурило те, що до фіна не вжили жодних санкцій за його маневри перед росіянином.

"Повністю підтримую Большунова і вчинив би так само на його місці. Не згоден з рішенням FIS дискваліфікувати тільки російську команду, цього ж заслуговували і фіни. Раз по раз, випадок за випадком, коли ми бачимо, що дискваліфікують і карають тільки Росію, то в подальшому таких ситуацій буде тільки більше",

- поскаржився російський лижник Євген Бєлов.

"Каратимуть країну, але окремо взята російська людина не дасть себе образити. Якщо вас позбавляють медалі не з вашої вини, а той, хто позбавив цієї медалі, залишається невинним, про який спокої може йти мова? Значить, ти просто овоч",

- цитує Бєлова російське видання "Чемпионат".

А фін Йоні Мякі сказав, що такі дії російського суперника були неочікуваними для нього.

"Я був трохи здивований. Все сталося несподівано. Вважаю, що це погано для спорту, і сподіваюся, що таке не повториться, змагання є змагання. Як спринтер я просто так коридор не віддам. Сподіваюся, він це усвідомлює",

- сказав фінський лижник у коментарі TV2.

"Коли ми вийшли на фінішну пряму, праворуч від мене було мало місця, але Большунов вирішив обігнати мене по цій траєкторії. Я робив все правильно і вибрав оптимальну траєкторію. Думаю, це було непрофесійно з його боку. Він не вибачився",

- додав Йоні Мякі в ефірі російського "Матч ТВ".

Водночас Федерація лижних перегонів Росії вирішила подати апеляцію на дії фіна - там вважають, що він порушив правила.