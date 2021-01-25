У Нідерландах протести проти комендантської години переросли у сутички і погроми (фото)

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Сотні людей у Нідерландах вийшли на протести проти комендантської години, яку ввели для обмеження поширення коронавірусу. Акції призвели до сутичок між поліцією та демонстрантами.

Про це пишуть BBC та Deutsche Welle, передає Громадське, інформує NNS.

Так, у місті Ейндховен співробітники поліції застосували водяні гармати та сльозогінний газ, щоб вгамувати протест. Деякі демонстранти кидали феєрверки, грабували супермаркети, розбивали вітрини та будували барикади. У місті Урку протестувальники спалили центр тестування на коронавірус.

Як передає Reuters, дії демонстрантів засудив прем'єр-міністр країни Марк Рютте:

«Це не має нічого спільного з протестом, це кримінальне насильство, і ми будемо розглядати його як таке».

Протести спалахнули й в інших містах країни, зокрема в столиці — Амстердамі. За інформацією поліції, у країні під час акцій правоохоронці затримали більш як сотню людей.

Крім того, поблизу Маастрихту відбулися сутички між правоохоронцями та учасниками нелегальної вечірки, на якій були присутні приблизно 100 людей.

З суботи, 23 січня, у Нідерландах ввели нічну комендантську годину з 21:00 до 04:30. Таке обмеження у країні запровадили вперше після Другої світової війни. Порушникам загрожує штраф розміром 95 євро (понад 3,2 тисячі гривень).

Лише за першу ніч після запровадження комендантської години у Нідерландах виписали більш як 3600 штрафів, а 25 людей — затримали.

Як передає Укрінформ, «карантинні» протести у Нідерландах переросли в нічні погроми.