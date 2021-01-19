Аварія суховантажу Arvin: рятувальники знайшли тіла двох українців

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Берегова охорона Туреччини ввечері 18 січня знайшла тіла ще двох українців, які постраждали внаслідок аварії суховантажу Arvin.

Про це Громадському розповіла речниця консульства України в Туреччині Ганна Шмик, передає NNS.

За її словами, упізнання тіл підтвердило, що загиблі є громадянами України. Пошукові роботи значно ускладнював сильний сніг, тому турецька сторона залучила додаткову техніку. Наразі рятувальники продовжують шукати ще трьох членів екіпажу судна.

Раніше повідомлялося про знайдене тіло громадянина Росії, який перебував на суховантажі Arvin. Таким чином, загальна кількість загиблих унаслідок аварії зросла до трьох людей. А врятувати станом на зараз вдалося шістьох моряків, з яких п'ятеро — українці.

Речниця українського консульства також уточнила, що врятованих українців уранці 18 січня виписали з лікарні. Результати тестів на коронавірус у них негативні, тому вже у вівторок, 19 січня, їх доправлять літаком до Анкари, звідки вони мають вирушити додому.

Раніше ми писали: У Чорному морі затонув суховантаж з українцями, є загиблі

Під час аварії на борту перебували 12 членів екіпажу, серед яких 10 громадян України. За попередньою інформацією, аварія сталася через сильний шторм.

Фото liga.net