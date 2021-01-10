10 немовлят загинули під час пожежі в пологовому відділенні в Індії

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Внаслідок пожежі в пологовому відділенні в Індії загинули 10 немовлят, повідомляє NNS , посилаючись на Цензор.нет.

9 січня в індійському місті Бхандара (штат Махараштра) в результаті пожежі в районній лікарні загинуло 10 немовлят. Про це повідомляє з посиланням на представників місцевий телеканал NDTV.

Всього в спеціальному відділенні по догляду за новонародженими перебували 17 немовлят. Коли почалася пожежа, рятувальники та охоронці встигли врятувати сімох дітей за допомогою сходів.

Міністр охорони здоров'я штату Раджеш Топе заявив, що троє немовлят померли від опіків, решта – від чадного газу.

Глава МВС Індії Аніл Дешмук запевнив, що винні будуть покарані, а слідство з'ясовує причини пожежі.