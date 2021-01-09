В Індонезії розбився пасажирський літак. На борту було 62 людини

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Міністр транспорту Індонезії Буді Кар'я Сумаді підтвердив, що пасажирський літак компанії Sriwijaya Air розбився неподалік острова Мале. Зв'язок із літаком зник через чотири хвилини після його вильоту з аеропорту Джакарти. Наразі влада проводить пошуково-рятувальну операцію.

Про це міністр заявив місцевому виданню Detik, передає Громадське, інформує NNS.

Першим про зникнення літака повідомив сервіс FlightRadar24. Як він зазначає, літак втратив понад 10 тисяч футів (приблизно три тисячі метрів) висоти за хвилину.

Літак прямував із Джакарти до іншого міста в Індонезії Понтіанак. Рейс SJ182 виконував літак Boeing 737-500, який здійснює польоти з 1994 року. Зазначимо, що це не літак Boeing 737 Max, польоти якого зупиняли з березня 2019 року через дві катастрофи, зокрема в Індонезії.

Посольство України в Індонезії наразі перевіряє, чи були українці на борту літака, про це повідомляє речник українського МЗС Олег Ніколенко.

У Міністерстві транспорту Індонезії підтвердили, що втратили зв'язок із літаком. Наразі розпочалася пошуково-рятувальна операція, передає South China Morning Post.

Авіакомпанія Sriwijaya Air заявила, що рейс мав тривати 90 хвилин. На борту було 56 пасажирів та шестеро членів екіпажу, передає AP.

Як передає CNN Indonesia, мешканці прибережних територій чули два вибухи, а рибалки та рятувальники дістали уламки літака, кабелі. Видання AirLive поширює відео того, як з води дістають уламки.

Очільник місцевої поліції Парі Маславі розповів CNN Indonesia, що на місці ймовірного падіння літака виявили багато нафти та уламків. За його словами, глибина в цій точці від 15 до 30 метрів.