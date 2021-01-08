Оприлюднені імена і фото загиблих під час штурму Капітолію в США

Завантажте мобільний додаток сайту

У США опублікували імена загиблих під час штурму Капітолію Серед загиблих-ветеран ВПС США і поліцейський, повідомляє NNS , посилаючись на Фокус.

В результаті масових заворушень в Капітолії у Вашингтоні загинуло 5 осіб, повідомляє Forbes.

Ешлі Баббіт - 35 років. Жінка служила 14 років у Сан-Дієго у військово-повітряних силах США. Всередині Капітолію в неї вистрілив співробітник охорони, коли протестувальники намагалися зайти в зал, де знаходилися члени Конгресу. Померла в лікарні від втрати крові.

Ешлі Бабіт

Кевін Грісон - 55 років. Житель штату Алабама, помер від серцевого нападу в невідомий момент під час заворушень. У заяві сім'ї вказується, що у Грісона в анамнезі був високий кров'яний тиск і "в розпал хвилювання стався серцевий напад".

Кевін Грисон

Розанна Бойленд - 34 роки. Мешканка штату Джорджія. Загинула внаслідок невстановленої невідкладної медичної допомоги.

Розанна Бойленд

Бенджамін Філіпс - 50 років. Програміст з Пенсільванії. Організував автобус зі свого штату до Вашингтона для протестів. Помер в результаті інсульту. Точний час і місце смерті невідомі.

Бенджамін Філіпс

Брайан Сікнік - 42 роки. Офіцер поліції Капітолію. Помер у лікарні від отриманих травм "в результаті фізичного контакту з протестувальниками". Офіцер повернувся до свого підрозділу з Капітолію, де знепритомнів. Після цього його доставили в лікарню, де проводилися всі необхідні процедури для порятунку життя.

Також за даними Forbes під час протестів біля Капітолію було поранено до 60 поліцейських, нині 15 з них госпіталізовані.