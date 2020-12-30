У Норвегії стався зсув ґрунту: під землею опинилися житлові будинки (відео)

Завантажте мобільний додаток сайту

У Норвегії стався зсув ґрунту, майже 30 людей зникли без вісти, евакуювали 700 містян, повідомляє NNS , посилаючись на Depo.ua.

У містечку Еррум (Норвегія) 30 грудня стався зсув ґрунту. Внаслідок інциденту постраждали дев'ять людей, ще 26 – зникли без вісти

Лихо сталося близько 4-ї години ранку. Під землею опинилися кілька будинків. Ймовірною причиною називають нещодавні сильні опади, які зробили ґрунт нестійким.

За даними Норвезького управління водних ресурсів і енергетики, зсув все ще триває, з містечка евакуювали близько 700 людей.

В поліція заявили, що деяким людям вдалося зателефонувати родичам, які звертаються за допомогою. Деякі телефонували до екстрених служб, щоб повідомити, що їхні будинки рухаються.