В Баренцевому морі затонув рибальський човен. 16 людей зникли безвісти.

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Російське Міністерство з надзвичайних ситуацій повідомило, що корабель «Онега» затонув біля Нової Землі в Архангельській області. Екіпаж нараховував 19 людей, двох з них врятували, інформує NNS , посилаючись на Інтерфакс.

Станом на 9 ранку відомо, що з 19 членів екіпажу врятовані тільки двоє. Ними виявилися матрос і штурман. З їхніх слів, як повідомляє "Інтерфакс", щонайменше один з моряків загинув, його тіло віднесло в море.

"Катастрофа сталася в сильний шторм, коли екіпаж піднімав мережу з уловом. Всі були в гідрокостюмах, але скористатися рятувальними засобами не встиг ніхто. Людей буквально змило з палуби в море",

- повідомляють джерела російським журналістам.

Пошук решти членів екіпажу корабля триває. Додатково до місця затоплення "Онега" направлено 5 суден. У районі пошуків вкрай погані погодні умови і немає зв'язку. Залучити авіацію через негоду неможливо. Повідомляється також, що температура води в акваторії Баренцева моря вкрай низька.

Подробиці події встановлюються. Слідство порушило кримінальну справу про порушення правил безпеки під час експлуатації морського і водного транспорту.