У Франції чоловік відкрив стрілянину по поліцейських: троє вбитих

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У Франції поблизу міста Сен-Жюст чоловік відкрив стрілянину по поліцейським. В результаті троє жандармів були вбиті, ще один отримав поранення.

Про це з посиланням на BFMTV повідомляє РБК-Україна, передає NNS.

Інцидент стався близько 2:30 ночі 23 грудня. Поліцейські прибули до одного з будинків на виклик про домашнє насильство.

Жандарми намагалися врятувати жінку, яка ховалася від свого чоловіка на даху будинку. В цей час 48-річний чоловік відкрив вогонь по поліцейським. Також він підпалив свій будинок.

У результаті троє правоохоронців загинули, ще один отримав поранення. Зараз його життю нічого не загрожує. Жінку вдалося врятувати. Вона у безпеці.

Як зазначили в поліції, чоловікові, що відкрив вогонь по поліцейським, вдалося втекти. Зараз триває операція правоохоронців з пошуку стрілка.