У Польщі під час затримання помер українець. Поліцейські використали проти нього електрошокер

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Прокуратура розслідує справу щодо смерті 44-річного громадянина України, яка настала відразу після затримання чоловіка поліцією в одному з населених пунктів Бжезінського повіту Лодзького воєводства. Про це пише Укрінформ, передає NNS.

Так, речник Окружної прокуратури в Лодзі прокурор Кшиштоф Копаня повідомив, що після розтину тіла померлого українця стане зрозуміло, яка причина смерті і чи могла вона настати в результаті застосування поліцейськими паралізатора.

“Ми чекаємо на результати розтину, одночасно хочемо проаналізувати запис відеореєстратора, вмонтованого в паралізатор”,

- зазначив прокурор.

За його словами, ключовими у цій справі будуть результати розтину, оскільки зараз невідомо, від чого помер українець. Він зазначив, що однозначно відомо лише те, що чоловік помер відразу після затримання поліцією. Утім, за його словами, зарано висувати тезу, “що між діями поліції і смертю особи є безпосередній зв'язок”.

Речник прокуратури розповів, що громадянин України приїхав до Польщі 10 листопада і мав працювати на будівництві. На момент трагедії він перебував на обов’язковому карантині, але не дотримувався його. Зокрема, пізно ввечері 15 листопада місцева поліція отримала повідомлення, що агресивно налаштований чоловік у збудженому емоційному стані намагався потрапити на подвір’я та до будинку місцевих жителів. За словами поліцейських, українець поводився агресивно і щодо правоохоронців: кидав у них різноманітними предметами і нібито витягнув ніж. Поліцейські викликали підмогу і після невдалих спроб заспокоїти чоловіка словесно застосували силу - спочатку сльозогінний газ, що не дало результату, а потім паралізатор, що дозволило вдягти на чоловіка кайданки. Після цього йому відразу стало зле, а рятувальники, які прибули на місце події, констатували смерть українця.

Консул Консульського відділу Посольства України в Польщі Дмитро Горбань повідомив агентству, що з огляду на резонансний характер справи її взято під консульський контроль. Українські консули перебувають у контакті з місцевою прокуратурою, яка зобов’язалася інформувати про хід справи і результати проведених експертиз, у тому числі розтину тіла.

Горбань поінформував, що 44-річний померлий нещодавно приїхав з Тернопільської області на роботу до Польщі. Консульський відділ вжив заходи щодо повідомлення родини про смерть.

Як відомо, найбільш резонансний випадок у Польщі щодо застосування поліцією паралізатора при затриманні особи, а згодом смерті чоловіка у поліцейському відділку, мав місце у Вроцлаві в 2016 році. Тоді журналістське розслідування викликало значний резонанс у суспільстві, що призвело до затримання чотирьох поліцейських за перевищення службових повноважень і подальшого їх засудження на реальні терміни ув’язнення. Свої посади тоді втратили керівники поліції Нижньосілезького воєводства.