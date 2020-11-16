У Росії посипали дорогу піском, у якому знайшли людські кістки та череп (фото)

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В Іркутській області Росії зледенілу дорогу посипали піском. Через деякий час на дорозі знайшли череп людини, а пізніше виявилось, що в піску — кістки людей.

Про це повідомляє «Интерфакс» з посиланням на місцеве управління МВС, пише Громадське, передає NNS.

Такі знахідки виявили на автомобільній дорозі в місті Кіренськ, її засипали піском за наказом місцевої адміністрації.

У п’ятницю, 13 листопада, користувачі соцмереж розповіли про те, що на дорозі знайшли череп людини. Згодом там знайшли інші людські кістки. Тепер поліція перевіряє, де організація, що посипала дорогу, взяла піщано-гравійну суміш.

Фото: «В отставке | МВД полиция»

Джерело видання розповіло, що, за попередньою інформацією, пісок брали біля старого цвинтаря.

«Взяли й не перевірили. У підсумку кістки опинились на дорозі. Череп старий — напевне, близько 100 років. Зараз спеціалісти вивчають його та інші кістки, щоби встановити точний вік і можливе походження. Звісно, всі рештки прибрали з дороги»,

— сказав співробітник агентства.

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