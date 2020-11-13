Росія на окупованому Донбасі набирає "миротворців" для Карабаху - розвідка

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Російсько-окупаційні адміністрації продовжують заходи з прискорення процесу примусової паспортизації населення на тимчасово окупованій території Донбасу. Про це йдеться у зведенні пресслужби Міноборони України, передає NNS.

«За інформацією Головного управління розвідки Міністерства оборони України, російсько-окупаційні адміністрації за розпорядженням російських кураторів продовжують заходи з прискорення процесу примусової паспортизації населення на тимчасово окупованій території у Донецькій та Луганській областях. Наявність російського паспорту є обов’язковою умовою проходження військової служби у з’єднаннях і частинах першого та другого армійських корпусів російсько-окупаційних військ. Процес оформлення військовослужбовцями паспортів громадян РФ тримається російським командуванням на особливому контролі»,

— йдеться в повідомленні.

Крім того, повідомляється, що на тимчасово окупованій території у Донецькій та Луганській областях здійснюється вербування осіб з російським громадянством з метою комплектування так званих “миротворчих” підрозділів для виконання завдань у Нагірному Карабасі.

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Також окупантами розглядається питання запровадження обмежень громадянських прав для осіб, які мають паспорт громадянина України, з наданням статусу “іноземного громадянина”. Зокрема, передбачається позбавити їх “виборчого права”, можливості укладати цивільно-правові угоди, які потребують нотаріального посвідчення.

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