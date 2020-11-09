Азербайджан сбил российский вертолет Ми-24 в небе над Арменией

- 09 лист. 2020
- Перегляди: 80
Завантажте мобільний додаток сайту
В МИД Азербайджана заявили, что инцидент не был направлен против российской стороны. Недалеко от границы с Азербайджаном в Армении был сбит российский ударный вертолет Ми-24, ответственность за это взяла азербайджанская сторона.
Об этом сообщают СМИ Азербайджана со ссылкой на МИД страны.
Баку принес извинения за произошедшее с российским вертолетом и выразил готовность выплатить России компенсации.
МИД Азербайджана заверяет, что трагический инцидент не был направлен против российской стороны.
Как сообщает российский Интерфакс, вертолет был сбит из переносного зенитно-ракетного комплекса. Погибли двое военных РФ, еще один получил ранения.
По информации источника, вертолет якобы сопровождал автоколонну 102-й российской военной базы, которая дислоцируется в Гюмри.
Министерство обороны России подтвердило информацию о сбитом в Армении у границы с Нахиджеваном российском вертолете.