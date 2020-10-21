В Грузії терорист захопив заручників: озвучені вимоги (відео)

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В Грузії озброєний терорист захопив заручників у банку, серед яких співробітники та відвідувачі установи. Про це NNS повідомляє з посиланням на Ліга.Новини.

Зловмисник, який захопив заручників у відділенні банку грузинського міста Зугдіді, зажадав $500 000 і транспорт – вертоліт або автомобіль. Про це в ефірі місцевого телеканалу по телефону сказав один із заручників, повідомляє Громадське телебачення.

За словами заручника Іраклія Кварацхелія, в будівлі знаходяться 19 осіб, тому "про будь-яке насильницьке вирішення цієї ситуації не може бути й мови".

Зловмисник просить $500 000 і щоб якомога швидше в будівлю банку прибув переговірник без зброї. "Потрібна гарантія безпеки і безпечний вихід звідси... Він просить виїхати на вертольоті або машині із заручниками,

– сказав заручник.

Він також повідомив, що захопив заручників вже спілкувався з правоохоронцями.

Були розмови, але поки що більше години ми тут і, незважаючи на численні прохання, ніхто не прийшов. Йому обіцяли приїхати. Коли, поки невідомо,

– сказав Кварацхелія.