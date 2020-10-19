Після вбивства вчителя Франція готує масштабне видворення потенційних екстремістів - ЗМІ

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Після вбивства вчителя історії французький уряд планує вислати із країни 231 іноземця, які можуть мати екстремістські погляди. Про це з посиланням на Reuters передає Українська правда, інформує NNS.

Відповідну інформацію агентству Reuters повідомило джерело у профспілці поліції. Водночас у міністерстві внутрішніх справ не змогли це підтвердити.

Екстремісти у Франції визначаються як "люди, залучені у процес радикалізації та які можуть взяти участь у діяльності терористичної групи чи доєднатись до неї".

Зазначається, що наказ про видворення іноземців надійшов від міністра внутрішніх справ у неділю.

Джерело Reuters вказує, що із загального переліку осіб, яких планують вислати, 180 перебувають у в’язниці, а ще 51 особу мають невдовзі заарештувати.

Також у силовому відомстві планують збільшити увагу до запитів на отримання статусу біженця у Франції.

Нагадуємо:

У п’ятницю 16 жовтня молодий чоловік обезголовив 47-річного Самюеля Паті, викладача історії в місцевому коледжі, який показував студентам карикатури журналу Charlie Hebdo на пророка Мухаммеда, розповідаючи про свободу слова. Після нападу зловмисник намагався втекти, за кілька хвилин після цього поліція застрелила нападника.

Прокурор Жан-Франсуа Рікар підтвердив повідомлення ЗМІ про те, що нападником був 18-річний чеченець, який народився у Москві. Він на законних підставах проживав у Франції як біженець. Сам нападник не був студентом коледжу.

Після вбивства він назвав убитого «псом Макрона» і виклав фото його голови у Twitter, про це писали французькі ЗМІ, зокрема Actu17.

Французькі правоохоронці затримали 11 осіб, підозрюваних у причетності до вбивства вчителя. Більшість із них — найближче оточення нападника.