Вбив бабусю і розстріляв автобус з людьми. В РФ шукають терориста

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Російські правоохоронні органи розповсюдили орієнтування на 18-річного росіянина, який обстріляв рейсовий автобус в Нижньогородській області. Видання Baza в своєму Telegram-каналі публікує фото з орієнтуванням від силовиків, повідомляє NNS з посиланням на Главком.

Як випливає з орієнтування, в злочині підозрюється Данило Монахов 2002 року народження. За даними поліції, у стрільця при собі є два гладкоствольних мисливських рушниці та 40 набоїв. Крім того, відомо, що він може пересуватися на автомобілі KIA Ceed білого кольору або на сріблястому KIA Spectra.

Раніше повідомлялося, що стрілок приїхав до села Большеорловське з Нижнього Новгорода погостювати у бабусі. Перед тим як влаштувати напад на автобусній зупинці, він застрелив свою родичку.

Стрілянина на автобусній зупинці неподалік Нижнього Новгороду в РФ сталася 12 жовтня. В результаті чотири людини загинули, ще кілька отримали поранення. Стан постраждалих оцінюється як середньої тяжкості.

Зазначалося, що нападник заздалегідь чекав автобус на зупинці і готувався до атаки. Після скоєння нападу йому вдалося сховатися в лісі.

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