"У моїй смерті прошу звинувачувати Росію": у Нижньому Новгороді журналістка вчинила самопідпал біля будівлі МВС

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У російському Нижньому Новгороді біля будівлі міністерства внутрішніх справ себе підпалила головна редакторка незалежного видання «Koza.Press» Ірина Славіна. Жінка померла від отриманих опіків, врятувати її не вдалося.

Про це повідомляє «Новая газета», передає Громадське, інформує NNS.

Рятувальники розповіли виданню, що інцидент стався 2 жовтня близько 15:30 за місцевим часом. Вони отримали повідомлення про займання на вулиці біля будівлі МВС.

«На час прибуття нашого підрозділу було знайдено тіло загиблої людини»,

— додали в МНС.

Очевидці розповіли журналістам, що перехожі намагалися загасити полум’я, але їм не вдалося цього зробити. Від опіків жінка загинула на місці.

Telegram-канали Baza і Mash одними з перших повідомили про те, що самоспалення здійснила головредка «Koza.Press» Ірина Славіна. Пізніше цю інформацію підтвердив і Слідчий комітет Російської Федерації.

До місця самогубства журналістки люди поклали квіти. Будівля МВС і станція метро, розташовані поруч, очеплені правоохоронцями, передає «Новая газета».

Незадовго до своєї смерті Славіна написала у Facebook:

«У моїй смерті прошу звинувачувати Російську Федерацію».

Що відомо про Ірину Славіну й чому вона попросила звинувачувати у смерті Росію?

Напередодні, 1 жовтня, Славіна повідомила, що її будинок обшукали у рамках справи про діяльність «небажаної організації», яку завели на активіста та підприємця Михайла Іосилевича.

Видання Славіної «Koza Press» стверджувало, що справу на Іосилевича завели через те, що він надав одне зі своїх приміщень для лекції фонду «Открытая Россия», заснованого колишнім акціонером «ЮКОС» Михайлом Ходорковським. За словами Славіної, до неї в будинок увірвалися о 6 ранку 12 людей «із бензорізом і фомкою».

«Я, гола, вдягалася вже під наглядом незнайомої мені дами. Здійснювали обшук. Адвокату зателефонувати не дали. Шукали брошури, листівки, рахунки "Открытой России", може, ікону з ликом Михайла Ходорковського»,

— написала журналістка тоді у Facebook, додавши, що в неї конфіскували техніку.

У Слідчому комітеті наголошують, що обшуки у квартирі Славіної не пов'язані з її самогубством:

«Вона була свідком і не була ані підозрюваною, ані обвинуваченою в межах розслідування кримінальної справи, за якою відбувалися вказані слідчі дії».

Міжнародна правозахисна організація Amnesty International, утім, має іншу думку.

«Обшук у справі про "небажану організацію" — це не перший випадок здійснення тиску на Ірину Славіну й застосування до неї необґрунтованих санкцій за її спроби скористатися правом на свободу висловлення думку й свободу мирних зібрань»,

— ідеться в заяві організації.

Раніше Славіну кілька разів штрафували через «неповагу до влади» та участь в акціях протесту. У червні 2020-го їй виписали 65 тисяч рублів штрафу через статтю про перший випадок зараження коронавірусом у місті Кстові (суд визнав її «фейковою»).

У 2019-му журналістку оштрафували на 70 тисяч рублів через пост у Facebook, який суд визнав «неповагою до чинної влади», а ще раніше — на 20 тисяч рублів за організацію акції в пам’ять про політика Бориса Нємцова.