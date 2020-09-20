Трампа намагалися отруїти

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Правоохоронні органи США на цьому тижні перехопили посилку, адресовану президенту країни Дональду Трампу, що містила смертельну отруту рицин. Про це повідомляє NNS з посиланням на УНН, яка, в свою чергу, посилається на CNN.

Вся пошта, призначена для глави держави, перевіряється і сортується на віддаленому об’єкті, перш ніж потрапити в Білий дім. Після виявлення небезпечної посилки було проведено два тести, які підтвердили присутність в ній рицину. Зараз Секретна служба і ФБР розслідує цю справу.

Це не перший випадок, коли керівництву США надсилають посилки з рицином. У 2018 році два таких поштових відправлення прийшли до Міністерства оборони. Посилки надійшли в сортувальний центр, розташований за межами Пентагону.

Пошта призначалася для шефа Пентагону Джеймса Меттіса і глави військово-морських операцій ВМС США адмірала Джона Річардсона. Пізніше за відправку цих листів був заарештований колишній військовослужбовець з міста Логан в американському штаті Юта Вільям Клайд Аллен.

Він розповів, що листи з касторового насінням, з яких отримують рицин, відправлялися не тільки американському військовому керівництву, але і Трампу, тодішньому генпрокурору США Джеффу Сешнсу, російському президенту Володимиру Путіну, а також британській королеві Єлизаветі II.

Аллен на всіх конвертах вказував свою зворотну адресу. Він зізнався, що придбав касторове насіння на онлайн-аукціоні на випадок Третьої світової війни. Також стало відомо, що він посилав загрози американським чиновникам з 2015 року.

Рицин — білковий токсин рослинного походження, він надзвичайно токсичний для людини. Він являє собою білий порошок без запаху, добре розчинний у воді.

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