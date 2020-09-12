Украинский капитан спас людей в море и угодил в центр мирового скандала

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38-летний капитан танкера Maersk Etienne Владимир Ерошкин принял решение спасти в море 27 нелегальных мигрантов из африканских стран, которых теперь не хотят принимать ни в одном порту.

Как пишет "ВВС Украина", Ерошкин – украинец из Одессы, который работает на датскую компанию с 2011 года. Его судно сейчас стоит у берегов Мальты в Средиземном море. Ни Мальта, ни Италия не хотят принимать нелегальных мигрантов.

"Мы стоим на месте. Сейчас у нас нет порта назначения. Никто не соглашается принять этих людей",

– рассказал капитан.

Все началось месяц назад, когда танкер Maersk Etienne оставил Геную без груза и отправился в Тунис. 4 августа Ерошкин получил сообщение от спасательно-координационного центра на Мальте о том, что с лодки, 2 августа отплывшей от берегов Ливии с 27 мигрантами, получили сигнал SOS.

Источник сигнала находился примерно за 10 морских миль от танкера. Через час экипаж увидел деревянную лодку, окрашенную в синий цвет.

"Маленький челнок был переполнен людьми. Они сидели бок о бок",

– отметил капитан.

В лодке находилось 25 мужчин, одна женщина и один ребенок. Мигрантам дали пищу и воду, но Ерошкин надеялся, что их заберет спасательное судно.

Наступила ночь, ветер усилился, и волны стали выше. В лодке набиралась вода. Прошло 12 часов, но никто не спешил на помощь. Тогда экипаж решил взять мигрантов на борт танкера.

Палуба была выше волны на девять метров и длины внешнего трапа не хватало, поэтому к нему привязали веревочную лестницу. Всем 27 людям, включая 15-летнего подростка и женщину, удалось подняться на борт. Женщина сказала, что она на 12-й неделе беременности.

Вскоре погодные условия ухудшились и одна из волн утопила лодку. Экипаж танкера понял, что они спасли людей от гибели.

Мигрантов разместили в носовой части корабля, где есть туалет. "Мы не можем предоставить им достойные или хотя бы удовлетворительные условия. Мы достали для них из трюма матрасы и одеяла", – сказал капитан.

Люди были из разных стран Африки, некоторым сложно общаться с командой танкера, потому что они не знают английского.

Недавно другое судно компании Maersk пополнило запасы продовольствия танкера. Теперь два повара могут обеспечить пищей всех на судне. Но длительное ожидание истощает как экипаж судна, так и мигрантов, которые записали видеообращение к Европейскому Союзу с мольбой о помощи.

На прошлой неделе один из мигрантов пригрозил броситься в море, а в воскресенье три человека пошли дальше слов и действительно бросились с судна в воду. Благодаря быстрым действиям экипажа их снова удалось спасти.

В международной конвенции по охране человеческой жизни на море от 1974 года сказано, что любое судно обязано безотлагательно прийти на помощь людям, оказавшимся в трудном положении.

Международная морская организация (ММО), которая принимала участие в создании конвенции, приписывает всем странам-членам сделать все возможное, чтобы спасенные люди как можно быстрее могли сойти на берег в безопасном месте. Но в случае с танкером Maersk Etienne этого не произошло.

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