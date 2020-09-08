Російського актора Єфремова засудили до 8 років колонії за скоєння смертельної ДТП

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Суд у Москві визнав винним російського актора Михайла Єфремова у скоєнні смертельної ДТП у стані алкогольного сп'яніння. Його засудили до 8 років колонії загального режиму. Про це з посиланням на ТАСС повідомляє Громадське, передає NNS.

Також Єфремова зобов'язали виплатити 800 тисяч рублів старшому сину загиблого в аварії. Крім того актора позбавили водійських прав на три роки.

Прокурори вимагали засудити Єфремова до 11 років колонії загального режиму, позбавити його водійських прав на три роки, виплатити трьом родичам загиблого один рубль. Старший син вимагав від Єфремова 7,3 млн рублів компенсації, але прокурори вважали, що вистачить і 500 тисяч.

Адвокат же просив, якщо і ув'язнювати Єфремова, то тільки в колонії-поселення. Захисник казав, що 11 років для 56-річного актора це смертний вирок.

Під судом зібралися десятки людей та журналістів. Біля суду навіть затримали двох чоловіків, які «чаклували» над фотографіями Єфремова та загиблого Сергія Захарова.

Нагадуємо, ДТП сталося 8 червня, тоді Єфремов на позашляховику Jeep Grand Cherokee виїхав на зустрічну смугу Садового кільця і зіткнувся з декількома автомобілями, зокрема з фургоном Lada. Водій цієї автівки, кур’єр Сергій Захаров, отримав важкі травми та помер в лікарні.

У крові Єфремова після аварії виявили 2,1 проміле алкоголю (це приблизно відповідає випитої пляшки горілки), а також сліди кокаїну і канабіноїдів. З 9 червня він під домашнім арештом та навіть записав відеозвернення, у якому попросив вибачення у сім’ї загиблого Сергія Захарова і пообіцяв допомогти «всіма засобами, якщо приймуть».

У суді актор почав заперечувати свою вину. Він казав, що нічого не пам'ятає, тому не може визнати вину. Але згодом визнав вину у п'янстві, а потім і в аварії.

Свідки звинувачення та потерпілих заявляли, що бачили лише Єфремова за кермом. Потерпілими у справі є дружина, брат і два сини загиблого Сергія Захарова. Вони подали цивільні позови про компенсацію моральної шкоди: дружина, молодший син і брат заявили символічний позов в розмірі одного рубля.