Кіпр продавав "золоті паспорти" корупціонерам, у списку є впливові українці

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Розслідувачі Al Jazeera отримали доступ до 1500 конфіденційних документів, в яких міститься інформація про продаж Кіпром своїх паспортів низці сумнівних осіб, що становлять серйозну загрозу безпеці ЄС. У переліку також є прізвища відомих українців, пише Українська правда, передає NNS.

Про це йдеться в пресрелізі Al Jazeera, що є у розпорядженні Української правди.

Слідчий підрозділ Al Jazeera отримав доступ до паспортних даних безлічі осіб, що придбали кіпрський "золотий паспорт". Виявилося, що серед набувачів кіпрського громадянства є велика кількість людей, що підозрюються у скоєнні кримінальних злочинів, в корупції, перебувають у міжнародних санкційних списках тощо.

Розслідувачі вивчили заявки на отримання громадянства країни за інвестиційною схемою для більш ніж 2500 осіб в період з 2017 по 2019 рік і виявили, що багато з них порушують як правила Євросоюзу, так і нинішні кіпрські правила.

Як зазначається, у період з 2017 по 2019 рік острівна держава, зокрема, продала паспорти 35 людям, яким або пред'явлені кримінальні звинувачення, або вони засуджені, або знаходяться під міжнародними санкціями. Проте паспорти Кіпру надали їхнім власникам право жити і подорожувати по всьому ЄС. Ще 40 заявників, що купили кіпрське громадянство, займали державні посади у різних країнах чи були впливовими політиками, але ймовірно могли бути причетними до відмивання грошей чи хабарництва.

Згідно з даними, у деяких випадках Кіпр продавав паспорти людям всього за кілька днів до їх арешту або засудження. І через це, ймовірно, Європейський Союз закликатиме острівну державу повністю відмовитися від схеми "золотих паспортів".

При цьому німецький євродепутат Свен Гіегольд, що виступає за посилення законодавства в сфері боротьби з відмиванням грошей по всій Європі, сказав, що ситуація з продажем паспортів Кіпру є вкрай тривожною.

"Європейський парламент дуже ясно дав зрозуміти, що громадянство не продається. Громадянство не повинно бути товаром. Такий паспортний режим становить загрозу для безпеки Європи",

— зазначив Гіегольд.

У переліку покупців "золотих паспортів" вказані, зокрема, такі українці:

Олігарх Олег Бахматюк, що є фігурантом справи по виведенню грошей з "ВіЕйБі Банку". НБУ у 2014 році видав фінустанові бізнесмена стабілізаційний кредит на суму 1,2 млрд грн, після чого банк луснув.

Колишній міністр екології Микола Злочевський, якому український суд обрав запобіжний захід у вигляді арешту, але заочно, оскільки той у розшуку.

Дружина колишнього міністра оборони часів Януковича Павла Лебедєва – Людмила Лебедєва. У жовтні 2014 року в Україні порушили справу проти восьми колишніх міністрів оборони, серед них був і Лебедєв. Військова прокуратура підозрює його в руйнуванні структури армії й підриві обороноздатності країни.

Український бізнесмен Вадим Шульман з оточення олігарха Ігоря Коломойського.

Колишній (часів президентства Віктора Януковича) начальник Слідчого управління податкової міліції ДПА України Анатолій Яковинець.

Кіпрські документи також містять імена тисячі заможних росіян, багато з яких мають тісні зв'язки в Кремлі, а також 500 громадян Китаю, готових заплатити мільйони доларів за паспорт ЄС, який надає юридичні, банківські та туристичні привілеї.

Крім того, у переліку є член сім'ї міжнародного терориста Осами бен Ладена.

Що таке золотий паспорт і як його отримати

На Кіпрі діє держпрограма «Громадянство в обмін на інвестиції», більш відома як «золотий паспорт». За її умовами іноземці можуть отримати паспорт в обмін на інвестиції в економіку, а також в місцевий бізнес і / або нерухомість в розмірі від 2 млн євро.

З лютого 2019 року кандидат на громадянство додатково повинен внести 75 тис. євро у фонд розвитку інновацій Кіпру і стільки ж у фонд будівництва житла для незаможних громадян країни.

Термін отримання громадянства складає від 6 місяців, при цьому постійне проживання в країні не потрібне. Паспорт Кіпру дає можливість в'їжджати без візи в 156 країн світу (у тому числі в країни ЄС), жити, працювати в країні і мати податкові пільги.

За даними дослідження Transparency International і Global Witness, програма отримання громадянства в середньому приносить Кіпру 900 млн доларів щороку.

Кіпрська програма неодноразово критикувалася керівництвом Євросоюзу через побоювання з приводу того, що паспорти купуються за гроші, отримані незаконним способом, повідомляє zaxid.net.