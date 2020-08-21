ВІДЕО - Румунський співак загинув у прямому ефірі

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Популярний румунський попспівак Таві Пустиу загинув в страшній ДТП: його автомобіль зіткнувся з поїздом. Останні секунди свого життя артист зняв в ході трансляції у соцмережі Instagram. Про це NNS повідомляє з посиланням на molbuk.ua.

Про загибель співака написала газета The Sun. За словами інсайдерів, 29-річний артист їхав разом з дружиною на автомобілі Ford Fiesta, за кермом була його кохана. На відео, запис якого зберігся в соцмережах, зафіксовано, як артист палив в машині та слухав музику. Потім він подивився на дорогу і побачив, що попереду на величезній швидкості мчить поїзд. Трансляція перервалася після того, як чоловік закричав від жаху.

За даними правоохоронців, аварія сталася через недотримання правил руху на залізничному переїзді. Після зіткнення пожежники насилу витягли пару з-під уламків транспорту.

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