Помер молодший брат Трампа

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У суботу, 15 серпня, в США помер молодший брат президента країни Дональда Трампа – Роберт. Про це NNS повідомляє з посиланням на Главред.

Роберт Трамп помер на 73-му році життя, про його смерть американський лідер повідомив у заяві, яку опубліковано на сайті Білого дому.

Глава Штатів зазначив, що для нього брат був найкращим другом, і його дуже буде не вистачати.

"З важким серцем повідомляю, що мій чудовий брат Роберт сьогодні (15 серпня - Ред.) з миром пішов з життя... ми зустрінемося знову. Пам'ять про нього буде завжди жити у моєму серці. Роберт, я люблю тебе. Спочивай з миром",

– поділився президент.

Як стало відомо NNS , У серпні Роберт Трамп потрапив в один з госпіталів Нью-Йорка. Пізніше стало відомо про візит Дональда Трампа у госпіталь. Потім президент говорив, що його брат переживав "важкі часи".

Джерело CNN повідомляло, що родич американського лідера хворів кілька місяців. За даними ABC News, брат Трампа знаходився у "дуже поганому стані".

Нагадаємо, Роберт Трамп на два роки молодший, аніж Дональд Трамп. Молодший брат президента США народився у 1948 році. Брат американського лідера займав високу посаду в Trump Organization, а потім пішов на пенсію.

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