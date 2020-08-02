У Польщі звинувачують Росію в катастрофі президентського літака

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Причиною катастрофи літака президента Польщі Леха Качиньського в Смоленській області в 2010 році стали два вибухи, а сама трагедія стала наслідком навмисних дій, пов'язаних у тому числі з ремонтом борту. Про це NNS повідомляє з посиланням на Факти.

Як стало відомо NNS , відповідну інформацію оприлюднила в сеймі польська комісія з повторного розслідування катастрофи, передає телеканал Polsat News.

У п'ятницю, 31 липня, польські фахівці опублікували проміжний звіт за кілька років роботи, в якому заявили, що причиною катастрофи став вибух, що пролунав всередині літака. За версією членів комісії, на борту літака Ту-154 сталося два вибухи: один — в дальній частині лівого крила, другий — безпосередньо біля фюзеляжу. Про це, зокрема, свідчать стан тіл загиблих і конструктивні елементи літака, що впав.

У звіті сказано, що на уламках літака Ту-154 виявили сліди трьох видів вибухівки — тротилу, гексогену і пентріта. Члени комісії впевнені, що літак не міг отримати «таких ушкоджень» тільки через зіткнення з землею.

«Цьому суперечить весь дуже великий доказовий матеріал і результати дуже великої кількості експериментів та аналізів»,

— сказано в звіті.

Також у Польщі заявили, що тротил, який нібито став причиною вибуху літака Ту-154 в 2010 році, призвело до загибелі польського президента Леха Качиньського, був закладений під час ремонту літака в Росії. При цьому стверджується, що польська і британські лабораторії, де проводили дослідження у зв'язку із катастрофою президентського літака, підтвердили наявність слідів вибухових речовин. Вони нібито виявили там частинки тротилу, пентріта і RDX (гексогену). Крім того, підкреслюється, що сліди вибухівки виявили в пробах, узятих з частин літака, які російські техніки змінювали під час ремонту літаків Ту-154 № 101 (літак Качинського) і Ту-154 № 102 (ще один належить Польщі літак) в 2009 році».

«У цьому випадку лабораторія в штаті Орегон (США) виявила наявність тротилу. Треба відзначити, що це була частина, яку ніхто не розкручував крім ремонтників, а сліди тротилу були знайдені всередині неї»,

— впевнена комісія.

Також у сеймі звинуватили російських слідчих в спробі приховати докази вибуху на борту літака при розслідуванні катастрофи.

Як передає агентство Polska Agencja Prasowa, голова комісії з розслідування катастрофи літака, колишній міністр оборони Антоній Мачеревич представив сейму фільм з попередніми даними розслідування. При цьому, за словами Мачеревича, фільм є додатком до звіту, який ще не був офіційно прийнятий. За його словами, комісія офіційно представить цей звіт протягом наступного кварталу.

Як відомо, Мачеревич і раніше називав авіакатастрофу терактом. У квітні 2018 року комісія під його керівництвом опублікувала звіт про катастрофу літака, в якому спростовувалися доводи про те, що лайнер не розбився через помилки екіпажу. В якості причини події називалися вибухи на борту.

Нагадаємо, що літак Ту-154, на якому президент Польщі Лех Качиньський і ще кілька десятків чиновників і представників вищого військового командування країни летіли до Смоленська, розбився в квітні 2010 року при заході на посадку. На борту перебували 96 осіб, всі вони загинули. Польща неодноразово закликала Росію повернути уламки літака. Так, в чергову річницю — 10 квітня — польські дипломати передали в російське посольство ноту з аналогічним закликом.