Польша установила антирекорд по заражению коронавирусом

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За минувшие сутки в Польше выявили наибольшее количество заражений коронавирусом с начала эпидемии в стране. Об этом свидетельствуют данные министерства здравоохранения, передает RMF24 в четверг, 30 июля.

Накануне в стране подтвердили еще 615 случаев коронавируса. Такой показатель побил предыдущий рекорд за 8 июня - 599 больных. После того в последнее самым "скачком" было 584 новых заражений в минувшую субботу, 25 июля, пишет NNS со ссылкой на korrespondent.net.

Больше всего новых заражений приходится на Силезское и Малопольское воеводства - 160 и 133 соответственно (стоит отметить, что на Силезское воеводство приходится более трети всех случаев коронавируса в стране с начала эпидемии). Следующие по количеству случаев Мазовецкое (95), Лодзинское (67) и Подкарпатское воеводства (45), в остальных - менее 30.

При этом скончались за сутки 15 больных. Госпитализированы сейчас 1694 пациентов с коронавирусом, из них 63 - в реанимации.

Всего в Польше зарегистрировали 45 031 подтвержденных заражений коронавируса и 1709 смертей. 33 643 больных уже выздоровели.

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