У Франції горить один із найстаріших і найбільших соборів (фото, відео)

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У місті Нант на заході Франції горить кафедральний соборі святих Петра і Павла 18 липня. Це один із найбільших готичних соборів у країні і найбільший у регіоні Бретань, повідомляє NNS з посиланням на Радіо Свобода.

Понад 100 людей гаситимуть пожежу щонайменше до кінця дня, повідомив в ефірі BFM начальник регіональної пожежної охорони генерал Ролан Ферлах. За його словами, пожежа почалася в тій частині собору, де розташований великий орган. Він повністю знищений вогнем, а балкон, на якому він перебував, може обвалитися.

Собор у Нанті будувався понад 450 років, він був закладений у 1434 році, а завершений у 1891-му. У 1972 році покрівля собору повністю згоріла і була відновлена через три роки.

Як стало відомо NNS з повідомлення у Європейській Правді, пожежу у соборі XV сторіччя у Нанті взяли під контроль. За попередніми висновками, причиною займання став підпал.

Пожежникам близько 10 години ранку за місцевим часом вдалося взяти під контроль пожежу у соборі ім. Св. Петра і Павла, що спалахнула близько 7:40. Зараз на місці вже більше 100 вогнеборців.

Міністр внутрішніх справ Жераль Дарманен та міністерка культури Розелін Башело оголосили, що виїздять на місце подій. Раніше публічними заявами відреагували президент Еммануель Макрон та прем’єр Жан Кастекс.

Начальник пожежної команди запевняє, що у даному випадку "сценарію Нотр-Даму" вже не буде, проте пожежникам точно доведеться працювати цілий день.

За його словами, вогонь повністю знищив орган собору, а платформа, на який він розташований, дуже пошкоджена і може провалитися.

Пожежники встановили, що осередків займання було одразу три – праворуч і ліворуч від нефу, та ще один – на рівні великого органу.

Прокурор Нанта повідомив, що наразі основною причиною пожежі вважають умисний підпал, відкрито кримінальне провадження.

У 1972 році собор також постраждав від масштабної пожежі. Причиною став паяльник, забутий на даху одним з будівельників, який брав участь у ремонтних роботах. Тоді вогонь повністю знищив крокви даху.