Викрито найбільшу в історії світу злочинну групу

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Поліція Франції, Нідерландів і Англії провела найбільшу в історії операцію проти організованої злочинності. Затримали понад тисячу людей, вилучили зброю, мільйони фунтів і євро, тонни наркотиків. Про це NNS повідомляє з посиланням на ВВС Україна.

Операцію вдалося реалізувати завдяки тому, що поліція зуміла розшифрувати секретний чат, де спілкувалися підозрювані. Про операції Venetic силові структури трьох країн повідомили одночасно.

У Британії заарештували 746 людей, в Нідерландах - понад сотню, у Франції не назвали точну кількість затриманих, однак уточнили, що йдеться про сотні людей, залучених, на думку поліції, до незаконної діяльності. Їхні імена і ролі в злочинах поліція поки що не розкриває.

Відомо, що у всіх трьох країнах затримали і поліцейських, яких тепер звинувачують у співпраці з криміналітетом. Влада каже, що високопосадовців серед них немає.

Найдокладніший звіт станом на ранок 3 липня надало англійське Національне агентство з боротьби з організованою злочинністю. У відомстві розповіли, що спільна операція тривала з 2016 року і координувалася через Європол. У Сполученому Королівстві в операції брало участь понад 500 людей.

У затриманих вилучили 54 млн фунтів готівкою (стоси грошей зберігали, наприклад, у тумбочках біля ліжка або в пакеті мережі супермаркетів Tesco, захованому в шафі з одягом), понад дві тонни наркотиків (півтори тонни з них - кокаїн) і 28 млн таблеток етізолама (седативні ліки, у Британії їх називають "вуличний валіум"), 77 одиниць зброї (зокрема автомати Калашникова), а також 55 автомобілів преміумкласу.

У Нідерландах у затриманих також вилучили близько 20 млн євро, 8 тонн кокаїну і 1,2 тонни метамфетамінів.

Франція оголосить про результати операції Venetic пізніше, в Національній жандармерії сказали, що вона ще не завершена.

Під час операції вилучили багато зброї

Проти затриманих висунуть обвинувачення у вбивствах і замахах на вбивство, торгівлі наркотиками, пограбуваннях та вуличних нападах.

Операцію провели завдяки тому, що поліцейським вдалося зламати мобільний додаток EncroChat. Його розробила легальна компанія з Нідерландів, вона продавала цей месенджер як абсолютно захищений від будь-яких зовнішніх впливів.

"Нам кінець"

Месенджер був доступний для телефонів з операційною системою Android і для апаратів Blackberry. Послуга коштувала близько 1,5 тис. євро за пів року. Причому компанія сама інсталювала месенджер на нові телефони і продавала їх, завантажити додаток просто так було неможливо.

Додаток був прихований: якщо натиснути кнопку включення телефону один раз, завантажувалася звичайна операційна система. Але якщо натиснути її двічі поспіль, тоді апарат перезавантажувався і користувач отримував доступ до чату.

За даними британської поліції, EncroChat користувалися понад 60 тис. людей. У французькій жандармерії вважають, що 90% з них залучені у злочинну діяльність. У Національному агентстві з боротьби зі злочинністю Великої Британії підозрюють, що месенджер використовували для відмивання грошей і для незаконної торгівлі.

Цим самим месенджером користувалися двоє мешканців Британії, які отримали довічні терміни за подвійне вбивство - злочинного авторитета Пола Мессі на прізвисько "Містер Біг" і його поплічника Джона Кінселла.

Поліція не каже, коли вона почала стежити за підозрюваними, але в EncroChat до останнього про це не знали. Лише 13 червня користувачі отримали від компанії попередження про те, що система зламана і що телефонів з месенджером треба негайно позбутися.

Національне агентство з боротьби зі злочинністю оприлюднило деякі повідомлення, надіслані відразу після отриманого попередження. У них йшлося: "Нам кінець" і "Здається, у нас великі проблеми".

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