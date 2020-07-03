ДТП з українцямі у Польщі: кількість постраждалих зросла вдвічі

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Як передавала NNS, 2 липня у Польщі розбився автобус з українцями. Стало відомо, що кількість постраждалих у ДТП з українцями зросла з 16 до 36 осіб. Про це з посиланням на Польське радіо, повідомляє Прямий.

Зазначається, що постраждалі — це 36 осіб з автобуса та двоє водіїв вантажівок. 23 особи госпіталізували. Стан чотирьох найбільш травмованих осіб серйозний, але стабільний. Їхньому життю нічого не загрожує.

Наголошується, що постраждалі пасажири залишили автобус переважно власними силами.

Нагадаємо, 2 липня на національній автодорозі №1 у селі Боґуславіце в Сілезькому воєводстві зіштовхнулися дві вантажівки та рейсовий автобус, у якому подорожували громадяни України.

У поліції повідомили, що зіштовхнулися автобус та дві вантажівки, одна з яких перевозила легкозаймисті матеріали. Пожежу погасили прибулі на місце пожежники.

За попередньою інформацією поліції, в одній із вантажівок пошкодилося колесо. Транспортний засіб з’їхав на праву смугу і в’їхав у автобус попереду. У свою чергу, автобус врізався у наступну вантажівку, що перевозила небезпечні матеріали.

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Фото: PAP/Waldemar Deska