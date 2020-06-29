На півночі Європи зафіксуфали підвищення рівня радіації. Підозрюють Росію

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Нідерланди заявили, що незначне підвищення рівня радіації на півночі Європи може бути наслідком несправності атомної електростанції на заході Росії, однак у РФ це заперечують, пише Українська правда, передає NNS.

Про це повідомляє виданняThe Independent.

Компетентні органи Фінляндії, Норвегії та Швеції заявили, що на початку минулого тижня виявили збільшення радіоактивного забруднення у Скандинавії та в деяких арктичних регіонах.

Шведське управління радіаційної безпеки у вівторок заявило, що підтвердити джерело радіації неможливо.

Водночас у Нідерландах дійшли висновку, що воно походить із Західної Росії.

Таку заяву зробили у Національному інституті охорони здоров'я та довкілля Нідерландів. Також там зазначили, що радіонукліди є штучними, тобто техногенними.

"Склад нуклідів може вказувати на пошкодження паливного елемента в атомній електростанції, однак конкретне розташування джерела неможливо визначити через обмежене число вимірювань", — йдеться в повідомленні.

Разом з тим, російський оператор ядерної енергетики Росенергоатом заперечив, що на північному заході країни є будь-які проблеми з двома електростанціями.

Російське агентство ТАСС процитувало неназваного представника прес-служби Роснергоатома, який заявив, що і станція поблизу Санкт-Петербурга, і інша під Мурманськом працюють "нормально, а рівень радіації перебуває в межах норми".

За його словами, рівень радіації на двох АЕС не змінювався протягом усього червня, також не було жодних скарг на роботу обладнання.

The Independent зазначає, що низький рівень радіації, виявлений у Скандинавії, не становить шкоди ні для людини, ні для навколишнього середовища.

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