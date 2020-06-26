У Польщі з мосту впав автобус, є загиблі і поранені

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У столиці Польщі Варшаві з мосту Грота-Ровецька впав пасажирський автобус. Одна людина загинула, ще 23 отримали поранення різного ступеня тяжкості, передає РБК-Україна, інформує NNS.

Про це повідомляє польське видання Onet Warszawa.

Інцидент стався у четвер, 25 червня. Автобус звалився з віадука мосту висотою близько 5 метрів. На момент аварії в транспортному засобі знаходились 40 пасажирів.

"Наразі у нас є інформація, що одна людина загинула і 17 отримали поранення, в тому числі п'ятеро в тяжкому стані", - повідомив міністр охорони здоров'я Лукаш Шумовський.

За його словами, в автобусі знаходилося не менше двох дітей, одного з них гелікоптером доставили у відділення невідкладної допомоги.

У Мазовецькому воєводстві уточнили, що поранення отримали 23 людини, 17 з них були госпіталізовані.

Попередня причина аварії - непритомність водія.

У коментарі РБК-Україна директор Департаменту консульської служби МЗС України Сергій Погорельцев повідомив, що українців серед постраждалих немає.

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