В IKEA відреагували на скандал щодо стільців з незаконно вирубаної деревини в українських Карпатах

Завантажте мобільний додаток сайту

IKEA заявила, що перегляне свою мережу поставок деревини з Україні після повідомлення про нібито незаконну вирубку дерев у горах Карпат, де живуть зникаючі рисі та бурі ведмеді. Про це повідомляє Reuters, передає Економічна правда, інформує NNS.

У звіті Earthsight наголошується про те, що постачальники IKEA незаконно обробили деревину, яка використовується в деякій продукції шведської компанії.

"IKEA не використовує деревину, яку незаконно вирубали", - заявили представники IKEA в коментарі для Reuters.

"Ми визнаємо, що незаконна лісозаготівля залишається широко розповсюдженою глобальною проблемою, і активно працюємо над впровадженням заходів для перевірки відповідності наших постачальників законності", - додали в компанії, зазначивши, що розпочали незалежний аудит мережі постачань з України.

Також ситуацію прокоментувала директор ТОВ "ВГСМ" Ірина Мацепура. Компанія виробляє продукцію для ІКЕА у Великому Бичкові на Закарпатті.

"В дослідженні Earthsight, яке наразі цитують ЗМІ, йдеться про сумнівне походження української деревини для гіганта деревообробки ІКЕА. Якість цього дослідження настільки низька, що дослідники навіть не розібралися в базових питаннях. Основна претензія у них - про походження деревини для екостільця "Тер'є", який ми в ТОВ "ВГСМ" навіть не виробляємо.

Крім того, у звіті перевищені обсяги деревини - вони говорять про 90 тисяч кубометрів деревини, ми ж за рік переробляємо максимум 40 тис., і то не вся ця деревина походить з Великобичківського держлісгоспу. Це - дуже суттєво", - зазначила Мацепура.

Вона також наголосила, що всі претензії європейських дослідників базуються на нестиковках європейського та українського законодавства щодо ведення лісогосподарської діяльності.

Нагадуємо:

У розслідуванні британської неурядової організації Earthsight повідомляється, що розкладні стільці Terje,що продаються у мережі магазинів ІКЕА, виробляють з незаконно вирубаного українського бука.

Постачанням сировини для виробництва займається лісомисливське господарство смт Великий Бичків на Закарпатті. Перевірки Державної екологічної інспекції підтвердили, що Великобичківське ЛМГ незаконно видало ліцензії на "санітарні" рубки на понад сотню ділянок з квітня по червень 2018 року.

Головним заготівельником незаконно зрубаного бука є меблева компанія "ВГСМ". Компанію заснували у 1992 році власне як постачальника для ІКЕА.

Рекламні блоки на нашому сайті дозволяють нам бути незалежним ЗМІ, а вам – отримувати оперативну і не проплачену ніким інформацію. Переглядаючи рекламу, ви робите свій внесок у розвиток незалежної журналістики України