Збиття MH-17: до списку підозрюваних може увійти військово-політичне керівництво РФ - Єнін

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До списку підозрюваних у судовому процесі у справі про збитий літак рейсу MH-17 "Малазійських авіаліній" можуть увійти не лише безпосередні виконавці цього злочину, а й ті, хто віддавали відповідні злочинні накази, аж до військово-політичного керівництва Російської Федерації, заявив заступник міністра закордонних справ України Євген Єнін, пише Інтерфакс-Україна, передає NNS.

"Наскільки мені відомо, міжнародна слідча група, що складається зі слідчих та прокурорів із Нідерландів, Малайзії, Австралії, Бельгії, України, продовжує досудове розслідування. Я не виключаю, що список підозрюваних буде розширено, і до нього увійдуть не лише безпосередні виконавці цього злочину, а й ті, хто віддавали відповідні злочинні накази, аж до військово-політичного керівництва РФ", - сказав він в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Єнін також нагадав, що справа про збиття Boeing "Малазійських авіаліній" у небі над Донбасом є частиною позову України до Міжнародного суду ООН, і восени росіяни подадуть контрмеморандум.

"Тобто процес триває, і це є досить яскравим свідченням незворотності покарання, справедливості за злочини терористичного характеру", - наголосив заступник міністра.

На запитання про те, чи вірить він у те, що на лаві підсудних у цій справі реально опиниться вище військове керівництво РФ, заступник міністра наголосив, що Україна дуже ретельно формує свої юридичні позиції, збирає докази, забезпечує комунікацію з міжнародними партнерами та розраховує на об'єктивність, неупередженість і нідерландської судової гілки влади, і суддів Міжнародного суду ООН.