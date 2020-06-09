Збиття MH-17: до списку підозрюваних може увійти військово-політичне керівництво РФ - Єнін

- 09 черв. 2020
- Перегляди: 235
Завантажте мобільний додаток сайту
До списку підозрюваних у судовому процесі у справі про збитий літак рейсу MH-17 "Малазійських авіаліній" можуть увійти не лише безпосередні виконавці цього злочину, а й ті, хто віддавали відповідні злочинні накази, аж до військово-політичного керівництва Російської Федерації, заявив заступник міністра закордонних справ України Євген Єнін, пише Інтерфакс-Україна, передає NNS.
"Наскільки мені відомо, міжнародна слідча група, що складається зі слідчих та прокурорів із Нідерландів, Малайзії, Австралії, Бельгії, України, продовжує досудове розслідування. Я не виключаю, що список підозрюваних буде розширено, і до нього увійдуть не лише безпосередні виконавці цього злочину, а й ті, хто віддавали відповідні злочинні накази, аж до військово-політичного керівництва РФ", - сказав він в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".
Єнін також нагадав, що справа про збиття Boeing "Малазійських авіаліній" у небі над Донбасом є частиною позову України до Міжнародного суду ООН, і восени росіяни подадуть контрмеморандум.
"Тобто процес триває, і це є досить яскравим свідченням незворотності покарання, справедливості за злочини терористичного характеру", - наголосив заступник міністра.
На запитання про те, чи вірить він у те, що на лаві підсудних у цій справі реально опиниться вище військове керівництво РФ, заступник міністра наголосив, що Україна дуже ретельно формує свої юридичні позиції, збирає докази, забезпечує комунікацію з міжнародними партнерами та розраховує на об'єктивність, неупередженість і нідерландської судової гілки влади, і суддів Міжнародного суду ООН.
"Кожен великий шлях починається з маленького кроку. Ми віримо в те, що всі побачать, що справедливість існує, але для цього ми дуже ретельно формуємо наші юридичні позиції, збираємо докази, забезпечуємо комунікацію з нашими міжнародними партнерами та розраховуємо на об'єктивність, неупередженість і нідерландської судової гілки влади, і суддів Міжнародного суду ООН", - пояснив Єнін.
NNS - Національна служба новин. Останні події в Україні та світі
Поширюючи у соцмережах, ви допомогаєте нам!