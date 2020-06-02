Відео - Масові заворушення в США: Трамп погрожує протестуючим армією

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Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп під час брифінгу у Білому домі пообіцяв залучити американських військових для придушення акцій протесту щодо смерті афроамериканця Джорджа Флойда під час жорстокого затримання поліцією. Про це NNS повідомляє з посиланням на zik.ua, який, в свою чергу, посилається на Reuters.

"Мери та губернатори повинні забезпечити панівну присутність правоохоронних органів, поки насильство не буде ліквідовано. Якщо місто чи штат відмовляться вживати дії, необхідні для захисту життя та власності їхніх мешканців, то я направлю військових Сполучених Штатів і швидко вирішу за них проблему",

- заявив Трамп.

Також, як стало відомо NNS, американський президент зазначив, що вирішувати проблему будуть як військові, так і цивільні: "Я мобілізую всі федеральні ресурси: як цивільні, так і військові".

Нагадаємо, минулого тижня у декількох містах США також почалися масові протести, які закінчилися зіткненнями з поліцією та арештами. Однак згодом до акції приєдналися інші мешканці штатів.

Акції почалися після того, як увесь світ дізнався, що 25 травня під час жорсткого затримання поліцейськими загинув афроамериканець Джордж Флойд, підозрюваний у підробці документів, який чинив спротив під час арешту.

Згодом у США заарештували офіцера поліції, який брав участь у затриманні Джорджа Флойда, - саме цей поліцейський тримав ногу на шиї загиблого.

Наразі в США зафіксовані випадки масштабного мародерства. Палають автомобілі та будівлі. Є поранені та загиблі.

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